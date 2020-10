L'Eglise catholique, le Vatican n'est rien d'autre ( n'a jamais été rien d'autre) que le plus grand foyer de l'homosexualité, de la pédophilie,de la franc-maçonnerie, de la rose, des Fraternité Blanche, Opus Dei et autres sectes sataniques.

Raison pour laquelle l'église catholique est de tous ces débats sur l'homosexualité. Malgré tous les faits accablants, les gens font semblant de ne pas voir, aveuglés qu'ils sont, par les mauvais esprits religieux qui les tiennent. Tout le monde sait où on apprend le mieux à être homosexuel: dans les foyers catholiques, leurs séminaires, leurs collèges, couvents et autres. Les liens entre l'homosexualité, la pédophilie, la franc-maçonnerie, toutes les sectes sataniques et l'église catholique, ne sont pourtant pas un secret. Tout le monde le sait bien, et tout le monde est hypocrite, dominé par les esprits sataniques du Vatican, et ne veut rien dire. Le catholicisme est tout, sauf biblique et chrétien. Rien de ce que fait le catholicisme, n'est chrétien, et peut revendiquer un fondement biblique.

Tout un archevêque a démissionné récemment en France pour homosexualité, personne ne se pose la moindre question.

L'église catholique dédommage des familles entières en Irlande du Nord, aux Etats Unis à hauteur de dizaines de millions de dollars pour pédophilie, personne ne lève le petit doigt.

Le problème de fond demeure: quelle est l'origine de l'église catholique ? Certainement pas biblique ou chrétienne. Aux antipodes. Opposition radicale. Le catholicisme combat farouchement le christianisme, mais les gens ont quand même de dire " "Chrétiens catholiques". Une appellation qui en elle-même déjà est porteuse d'un conflit sémantique . Il s'agit d'un oxymore ( figure de rhétorique qui associe deux mots de sens contraires). Le catholicisme n'a rien à voir avec le Christianisme. Le catholicisme existe avant le christianisme. Le catholicisme est une religion païenne et satanique d'origine égyptienne : les accouchements des prêtres ( rien de tel dans le christianisme), les dieux qui ont des mères. D'où " les Marie mère de dieu". Les dieux égyptiens avaient des mères. Lorsque l'Égypte était la puissance mondiale, sa civilisation avait influencé le monde occidental, notamment européen, au point où ce dernier adopta même ses croyances et ses religions comme la fête de Noël, une fête païenne à la gloire du dieu soleil.

Toutes ces pratiques sont pratiquées par l'église catholique. La célébration de la madonne le 15 août, est une fête païenne et satanique d'origine égyptienne : l'adoration de la mère d'un dieu.

Je ne comprends pas comment un débat sur l'homosexualité peut avoir lieu dans ma maison. On ne peut même pas y penser.

Je souhaite donc beaucoup de bonheur à ceux qui, hypocrites ou déjà domptés par les esprits sataniques du Vatican, se disent surpris de voir le Vatican qui est le plus grand foyer de l'homosexualité, de la pédophilie et de la franc-maçonnerie dans le monde, surpris de voir un pape cautionner ( enfin ) officiellement l'homosexualité.

Le Diable est déjà en train d'atteindre ses objectifs : sataniser tout le monde entier, pour mieux le détruire.

J'attends aussi voir les mêmes gens apparemment surpris par la surprise, être surpris de voir un Douala dire qu'il aime le Ndolè.

Se dire surpris par les agissements du pape sur l'homosexualité, c'est être un bel hypocrite, un bel ignorant ou une personne déjà maté par les mauvais esprits.

Les relations plus que cordiales entre le Vatican, l'homosexualité,la pédophilie, la franc-maçonnerie,la rose croix et autres sectes sataniques comme la Fraternité Blanche, Opus Dei, sont connues et documentées. Les innombrables procès judiciaires contre l'église catholique pour homosexualité et pédophilie, sont documentés.

J'attends bien que les beaux défenseurs de l'église catholique m'expliquent comment une institution dite de dieu comme le Vatican, est la tutelle d'un Ordre Maçonnique comme Malte.

Et tout le monde sait qu'ici au Cameroun, c'est dans les collèges catholiques comme la Retraite, Vogt, Stoll, les séminaires, que les membres de nos familles, étaient initiés à l'homosexualité, aux sectes.