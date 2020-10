Discours de la présidente, Ursula von der Leyen

Dans son discours d’ouverture sur l'état de l’Union, la Présidente de la Commission a présenté un projet ambitieux afin de lutter contre le racisme: Le lancement d’un plan d’action ainsi que la création du poste de coordinateur sont des mesure concrètes pour combattre le racisme.

C'est la première fois qu'un président de Commission prend des mesures dans ce sens pour combattre le racisme au sein de l’Union européenne.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, Députée et co-présidente d’ARDI (Anti-Racism and Diversity Intergroup) a salué le discours sur l'état de l'Union prononcé par la présidente Mme von der Leyen en ces mots:

« Je me réjouis d'apprendre que la Commission a mis au point un plan d’action et s’apprête à créer le poste de coordinateur afin de pouvoir combattre le racisme au sein de l’Union européenne. Après des mois de plaidoyer, de réunions avec la Commissaire Mme Helena Dalli et la présidente Mme von der Leyen, notre appel a porté fruit et nos propositions ont été acceptée :La nomination d’un coordinateur et un sommet anti-racisme.

La Présidente peut compter avec notre soutien afin de parvenir à réaliser les objectifs ambitieux du nouveau plan d'action.»