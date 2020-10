L’ONG Panafricaine WARABA D’AFRIQUE, composé de plusieurs associations et entités, tient le 07 Octobre 2020 à 14h à Ivry sur Seine (Ile de France) une conférence de presse de restitution du voyage effectué par sa délégation au Mali du 20 au 27 septembre 2020.

Ce voyage à Bamako avait pour buts :

➢ Remercier et soutenir le Peuple Malien

➢ Prendre part aux cérémonies d’anniversaire du 60 ième anniversaire de l’indépendance du Mali

➢ Enoncer les contours et les ambitions de l’ONG PANAFRICAINE WARABA d’AFRIQUE

➢ Poser la première pierre du siège permanent du Panafricanisme à Bamako

➢ Prendre les résolutions pour les futurs plans d’action.

La population malienne a été particulièrement et intensément accueillante et réceptive aux initiatives et projets du l’ONG PANAFRICAINE WARABA d’AFRIQUE.

Les autorités traditionnelles, religieuses et politiques ont exprimé leur disponibilité à soutenir nos actions et notamment, la construction du siège du Panafricanisme à Bamako.

L’ONG PANAFRICAINE WARABA d’AFRIQUE accueille toutes les entités s'identifiant aux valeurs de la Démocratie et du combat panafricain, à savoir la reconquête de la souveraineté de l’Afrique et l'auto-détermination du peuple africain.

La pose de la première pierre du siège permanent du panafricanisme a été effectuée lors de ce voyage en guise de reconnaissance, du courage et de l’abnégation du

peuple malien.

Les discours des membres de WARABA d’AFRIQUE au meeting de Bamako s'inscrivent dans la nécessité d’introduire le panafricanisme dans les débats politiques en Afrique lors des campagnes électorales à venir.

L’ONG PANAFRICAINE “WARABA D’AFRIQUE “ remercie chaleureusement toutes les entités organisatrices de ce meeting pour leur avoir donné l'occasion de prendre la parole pour exprimer leur vision du panafricanisme et des défis du continent africain



Paris, 05 Octobre 2020

Pour l’ONG WARABA D’AFRIQUE

Le bureau ONG WARABA d’Afrique

