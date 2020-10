Le Sic-bo est un jeu de dés d’origine chinoise qui a vu le jour il y a des centaines d’années. Pour gagner, il suffit tout juste de deviner la combinaison que donneront les trois dés qui seront lancés en début de partie. Aussi appelé ʺTai Saiʺ, il est ultra populaire dans le continent asiatique, bien qu’il ne soit pas très connu ailleurs, notamment en Occident.

Le fonctionnement du jeu

Une partie de Sic-Bo est administrée par un croupier qui est chargé de récupérer les différentes mises des joueurs, de les payer et de gérer l’automate qui mélange les trois dés. C’est un système très apprécié, car il permet d’assurer l’équité de l’ensemble des tirages et de rendre égaux tous les joueurs.

Les éléments du jeu

Le Sic-Bo comporte plusieurs éléments indispensables à son déroulement. En effet, il est composé d’une table de jeu de couleur verte qui possède plusieurs colonnes et cases. Un tapis de jeu qui permet aux joueurs de lancer les 3 dés du jeu. Pour indication, les joueurs font leurs mises sur la table de jeu.

Le but du jeu

Le Sic-bo et le jeu de roulette sont très voisins, car pratiquement basés sur le même principe. Il faut réussir à deviner avec justesse la combinaison finale que donneront les trois dés qui seront lancés au début de la partie. Vous devrez confirmer votre pronostic en plaçant votre mise avant de sonner la cloche qui va enclencher la jetée des dés. Si vous avez juste, le croupier vous paiera vos gains.

Les différents paris

Il existe plusieurs options de pari au Sic-bo. Il serait bien d’en prendre connaissance afin de vous faciliter la tâche. Supergoal les a répertoriés pour ses joueurs, ainsi que les différents paiements associés.

Deux modes de jeu

Pour jouer au Sic-Bo sur Supergoal, vous disposez de deux modes.

Le mode gratuit est le premier mode que nous évoquons. Il est conseillé aux joueurs débutants qui ne connaissent pas encore les règles du jeu. Comme vous avez pu vous en rendre compte dans cette lecture, le Sic-bo est un jeu relativement simple. Toujours est-il que si vous tenez à tester vos réflexes et vous rassurer que vous avez bien compris, sans prendre de risque d’argent, ni d’inscription, ce mode est l’idéal pour vous.