A l’invitation du PCRN (parti Camerounais Pour la réconciliation), représentation Europe, une délégation du MPDR conduite par la Secrétaire Général de sa représentation Europe, a pris part à la cérémonie de rentrée politique de ce Parti frère qui a eu lieu le 25 septembre 2020 à Paris en France.

Par sa présence à cet important événement placé sous l’autorité Politique et morale effective de Monsieur Cabral Libii, président du parti, lequel avait fait spécialement le déplacement, le MPDR a réaffirmé sa volonté et sa disponibilité à travailler avec tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile de même que tous leaders d’opinion de tout statut, désireux de s’engager avec honnêteté, loyauté et sincérité dans la voie du dialogue et de la réconciliation.

Le MPDR qui a apprécié l’invitation à sa juste et patriotique signification, exprime son admiration pour le déroulement des travaux, et salue le dynamisme du PCRN et de son président.

Le MPDR exprime sa satisfaction pour l’accueil exemplaire que SEM André Magnus Ekoumou, notre Ambassadeur en France, a réservé au Président Libii, et y voit une preuve éloquente de la volonté des autorités camerounaises, d’œuvrer à l’intérieur comme à l’extérieur, au rassemblement, à la dynamisation de notre patriotisme, à l’apaisement et au balisage des voies du dialogue et de la réconciliation./.

Yaoundé, le 30 Septembre 2020