Chers Camarades Bonjour ! Aujourd’hui je prends la ferme responsabilité de rentrer chez moi ;

Je suis fatigué de jouer au chat et à la souris avec la police, fatigué de vivre comme un fugitif, fatigué d’être « au front » dans mon propre pays, je suis fatigué de vivre caché comme un vulgaire criminel !

S’ils veulent m’arrêter, alors qu’ils le fassent et qu’on passe à autre chose !

Cette semaine je rentre sur Douala où mes activités sont en berne depuis plusieurs semaines.

Oui cela fait exactement trois semaines que j’ai dû tout arrêter, trois semaines que toutes mes activités professionnelles sont à l’arrêt, j’ai dû tout fermer pour pouvoir échapper aux multiples tentatives d’arrestations ; trois semaines que je vis en cabale. Qu’ai-je fait pour mériter une telle vie dans mon propre pays ?

Que les militants et sympathisants du MRC qui ont marché le 22 pour revendiquer de meilleurs conditions de vie et qui aujourd'hui vivent en cachette sortent, qu'ils nous arrêtent tous et sans doute le Cameroun sera un pays développés.

Nos arrestations massives devront certainement faire en sorte que le président de fait du Cameroun se présente enfin à l'Assemblée générale des Nations unies et y prend parole.

Qu’ils laissent mourir les Camerounais arrêtés le 22, que personne ne le défende ni ne s’apitoie même sur leur sort ; qu’ils les laissent affamés des jours durant si cela peut développer nos pays et nous offrir des meilleures conditions de vie.

Nous observons tous ce qui se passe dans les brigades et commissariats où sont actuellement détenus dans des conditions inhumaines les manifestants arrêtés le 22, et dont les éventuelles libérations sont monnayées par les chefs de ces unités de brigades et police ;

A ces chefs véreux, sachez que l’histoire de notre pays et entrain de s’écrire et que la roue tourne.

Aux tortionnaires zélés qui infligent les blessures et autres humiliations aux citoyens dans ces camps de tortures, sachez que le peuple vous regarde et chacun répondra de ses actes devant la tribune de l’histoire.

Mais sachez une chose : nos souffrances, nos douleurs et nos sacrifices ne seront pas vains car la nature a ses loi, et ces lois sont autant universelles au sens spirituel qu’inébranlables.

Ce matin comme je l’ai dit, j'ai décidé de ne plus fuir, de ne plus me cacher.

Si mon arrestation est toujours en projet, alors je suis à vous et Sûrement après ma mise aux arrêts, la CAN 2019 pourra enfin se jouer au Cameroun.

J’ai été en exil 2016 à cause de mes positions et de mes engagements pour un Cameroun prospère ce qui n’a pas altéré ma détermination mais cette fois-ci je ne bougerai pas et si cela m’avait même effleuré l’esprit, je n’aurai aucun moyen de le faire car mon pays est tellement prospère et stable que depuis 2017 que j’ai introduit les dossiers pour l’établissement de mon passeport et même de ma CNI, je n’ai à ce jour ni l’un ni l’autre.

Voyez-vous, je suis sans papier dans mon propre pays ! N’est-ce pas là une autre forme de prison ?

Même les CNI vous n'êtes pas capables d’en produire pour la population et nous n’avons pas le droit de nous plaindre c’est ça la démocratie ?

Quel est ce pays où on poursuit les citoyens dans leurs domiciles privés parce qu'ils auraient marché ou même simplement envisagé marcher pacifiquement ?

C'est quoi ce pays où les gens sont envoyés en prison juste parce qu'ils ont exprimé une opinion ?

C'est quoi ce pays où les victimes doivent se taire éternellement pour ne pas heurter la sensibilité de leurs bourreaux?

C’EST QUOI LE PROJET ?

Les militants du MRC sont aujourd’hui obligés de vivre en cachette, en fuite, en retrait à cause de leurs opinions politiques et on viendra nous parler de la démocratie ! Quel paradoxe !

Moi ça suffit, je sors la tête de l'eau.

Je suis actuellement à YAOUNDÉ plus précisément à Emana, je suis arrivé ce matin et je compte y passer 2 jours puis rentrer chez moi à Douala. Vous connaissez très bien mon domicile de ce côté-là alors venez me chercher, je ne me cache plus, enlevez moi et qu’on quitte dans ça. Je vis à Village, entrée lycée, dernière l'école Ebama. Voilà, plus de cachette.

Vous m'avez poursuivi à Dakar avant les marches, vous m'avez blessé durant les marches, vous m'avez encore poursuivi à Nkololoun après les marches, vous me cherchez partout et je fuis comme un voleur ? Non je ne suis pas un voleur, je suis un simple citoyen qui veut juste exprimer ses idées.

Je ne sais pas si vous avez reçu ordre de me pourchasser ainsi ou alors vous voulez juste un trophée pour votre graduation ; mais quoi qu’il en soit, je suis désormais à votre disposition, qu’on en finisse.

A vous mes AP vivant actuellement le même calvaire, sortons tous qu’ils nous arrêtent !

Un bonjour chaleureux et bon courage aux frères et sœurs arrêtés autour du 22.

Un Bonjour aux militants des droits de l'Homme, au peuple indigné qui subit la répression sauvage de certains hommes en tenue et du système.

Le peuple se souviendra de vos sacrifices et de votre combat.

La Patrie vous sera reconnaissante !

Que la résistance continue