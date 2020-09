Les quatre entrées qui mènent à la résidence du leader du Mrc au quartier Santa Barbara, sont sous hautes surveillances.

Les autorités camerounaises n’ont pas encore tourné la page de la manifestation du 22 septembre 2020 initiée par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Pour preuve, la ville de Yaoundé par exemple et précisément le quartier Santa Barbara grouille d’éléments des Forces de maintien de l’ordre (Fmo). Les quatre entrées qui mènent à la résidence de Maurice Kamto, président du Mrc, étaient désertes hier, 27 septembre.

Armés de matraques et de boucliers, les policiers et gendarmes en détachement en ces lieux sont prêts à intervenir en cas de mouvement suspect. Un camion anti-émeute bien positionné est prêt à vomir de l’eau à volonté. Face au calme plat qui règne, des éléments de la police nationale ont trouvé un abri en face d’une des entrées, question de boire une bouteille de bière, loin de la colère brulante du soleil. Un dispositif sécuritaire qui rassure plus d’un. « On peut circuler sans avoir peur d’être agressé dans ce quartier désormais. On est serein sauf qu’il ne faut pas arpenter les voies qui vont chez l’opposant Maurice Kamto ; sinon vous pouvez être un suspect. Il faut présenter patte blanche », renseigne une dame vivant dans le secteur.

Les uns et les autres évitent ce trajet qui va jusqu’au marché Etoudi au maximum. Ils préfèrent passer par « le carrefour sorcier » ou par « Manguier ». Oumarou pour sa part, n’a pas d’itinéraire de prédilection. Son engin à deux roues l’amène partout à condition que le client se montre élégant financièrement. « Santa Barbara c’est mon quartier. Les hommes en tenue sont là depuis. Au niveau des entrées comme vous avez vu. Ils sont également au niveau de la maison de Kamto», explique ce conducteur de moto.

Malgré la présence des gendarmes et policiers, les habitants vivent la peur dans le ventre. « Vous voulez que je vous dise quoi. On n’est pas serein malgré la présence des policiers. Il faut désormais surveiller ses arrières ici parce qu’on ne sait plus qui est qui, ou à qui faire confiance », déplore une commerçante. L’un des avocats du Collectif Me Sylvain Souop en l’occurrence Me Hippolyte Meli était lui aussi au quartier Santa Barbara. « Je me suis demandé comment vivent désormais ceux qui habitent ce quartier devenu un camp d’hommes armés ». Et d’ajouter : « Aux alentours de la résidence elle-même, j’ai aperçu un lance-eau ABRAHAM, aux couleurs de la Gendarmerie nationale, des véhicules Hummer de la police, deux véhicules anti-émeute ».

Nous avons également appris que Tah Ndai Gabriel, le vigile de Maurice Kamto a été arrêté. Dans une communication datée du 24 septembre dernier, Maurice Kamto dénonçait déjà sa séquestration à son domicile depuis « la nuit du dimanche 19 au lundi 20 septembre ». En quittant les lieux vers 13 heures, le dispositif sécuritaire au niveau des entrées n’avait pas changé