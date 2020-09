Organisées par le MRC et d'autres partis dont le CPP de Kahbang Wallah, les marches du 22 Septembre avaient laissé enfler une polémique sur son caractère insurrectionnel supposé. Répondant à nos questions à la suite de ces manifestations dont le bilan est fait des arrestations massives des marcheurs, des membres du directoire du MRC, des journalistes couvrant les dits évènements, Me Alice Nkom nous donne sa lecture de ces marches et revient de manière pédagogique, sur la base de nos textes de lois, des traités internationaux ratifiés, sur le supposé caractère insurrectionnel de ces manifestations.

L'intégralité de cet entretien dans la vidéo ci-dessous