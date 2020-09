Elle a été une victoire sur toute la ligne. Malgré le fort déploiement policier et les intimidations amplifiées par les reportages de la Crtv, auxquels s'ajoutent les menaces relayées par les nombreux communiqués des ministres, gouverneurs, chefs traditionnels, associations de toute nature, j'ai vu des Camerounais courageux investir les rues pour crier leur ras-le-bol. La police s'est organisée de manière à empêcher des cortèges isolés de manifestants de rejoindre les points de ralliement prévus dans le plan de mobilisation.

Elle a confiné les colères dans les maisons et assiégé les domiciles des principaux leaders dont la présence dans la rue aurait donnée une toute autre tournure aux événements. Faut-il aussi rajouter qu'elle a mené plusieurs interpellations à la veille pour neutraliser les leaders locaux chargés de la mobilisation dans les quartiers après avoir perturbé la connexion internet.

Nonobstant quelques erreurs dans la préparation (communication de la stratégie et du plan de mobilisation sur les RS), j'estime que #Maurice_Kamto a inauguré une approche qui pourrait inspirer des oppositions africaines confrontées aux techniques de répression de plus en plus sofistiquées.

Il a démontré une

- certaine originalité dans le plan de protection de manifestants. On peut aisément noter une

- bonne coordination des différentes forces engagées dans ces opérations : entre les manifestants sur le terrain qui filment et se mobilisent, documentent les bavures;

- une diaspora qui campe devant les ambassades et menace de les prendre d'assaut si des exactions sont rapportées;

- des avocats nationaux qui se constituent en amont en conseil pour défendre les manifestants ;

- et un avocat international qui mène le lobbying auprès des partenaires et essaie de répertorier sur son compte tweeter les exactions documentées sur le terrain,

- LE NIVEAU SYNCHRONISATION ÉTAIT PARFAIT !

C'est un premier pas qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Il vient de démontrer qu'il est écouté par un nombre sans cesse croissant de camerounais, qu'il a une vision stratégique bien murie et qu'il est possible de manœuvrer dans des espaces démocratiques resserrés.