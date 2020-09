La marche annoncée par le président de la section Ojrdpc de Wouri 2, en riposte à celle du Mrc, n’a pas été autorisée par le sous-préfet.

La marche projetée par l’Organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (OjRdpc) de Wouri 2 à Douala, n’aura pas lieu. Dans une décision prise le jeudi, 17 septembre 2020, Didier Bidja interdit « sur toute l’étendue du territoire de Douala 2e, toute réunion et manifestations publiques programmées pour le 22 septembre 2020 et même après par sieur Zang Zang Elie Charles, président de la section OjRdpc Wouri 2 et consorts du même bord politique ou de quelque autre formation politique, associative et même à titre personnel en faveur ou contre les institutions républicaines ».

L’autorité administrative craint notamment un « risque de troubles graves à l’ordre public ». La décision qui tombe en milieu d’après-midi vient mettre fin à la manifestation que préparait le président de la section OjRdpc de Wouri 2. On se souvient que dans une correspondance adressée au sous-préfet de l’arrondissement de Douala 2e, portant en objet « manifestation publique dès mardi, 22 septembre 2020 dans tout le quartier New-Bell », le président de la section OjRdpc de Wouri 2 entendait organiser ladite marche dans les rues de cet arrondissement, en réponse aux marches prévues le même jour par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc).

« En effet, notre vivre-ensemble harmonieux est menacé depuis quelques jours par des individus en mal de reconnaissance politique dont les appels à l’insurrection et à la désobéissance civile sont de plus en plus légion dans nos quartiers », écrit Charles Elie Zang Zang au sous-préfet.

Avant de renchérir : « La raison principalement avancée étant la convocation des collèges électoraux par le président de la République pour les élections régionales du 06 décembre 2020. Et les raisons secondaires étant, par contre, la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et le code électoral ».

La démarche de Charles Elie Zang Zang avait pour objectif de contrer le Mrc sur le terrain. L’initiateur comptait alors épargner le quartier New-Bell, en annonçant « des contre manifestations énormes, républicaines et patriotiques de défense des institutions de la République et des acquis de Douala 2e en particulier et de Douala en général, par tout moyen et avec tous les moyens ». Le souspréfet de l’arrondissement de Douala 2e, Didier Bidja, vient d’en décider autrement.