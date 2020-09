L’épouse de l'ex-Mindef est poursuivie pour complicité de détournements d’un montant de plus de 5 milliards F. CFA.

Bernadette Minla Nkoulou est l’épouse d’Edgard Alain Mebe Ngo’o. Ce dernier a occupé plusieurs postes de responsabilités gouvernementales. Il a été directeur de cabinet civil de la présidence de la république, délégué général à la Sureté nationale, ministre délégué à la présidence de la république et ministre des Transports. Cette dame est en détention à la prison centrale de Kondengui depuis le 11 mars 2019. Âgée de 59ans, Bernadette Mebe Ngo’o est cadre assistante de direction à l’entreprise Eneo. Selon l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel spécial, Bernadette Mebe Ngo’o a été inculpée de complicité de coaction de détournement, complicité de corruption active et blanchiment des capitaux.

Le tribunal lui reproche : Camer.be. « de s’être à Yaoundé, ressort judiciaire du tribunal criminel spécial, dans la période allant de 2010 au 2 octobre 2015, en tout cas dans le temps légal des poursuites, rendue complice du crime de détournement reproché à Mebe Ngo’o Edgard Alain Abraham, pour un montant total de cinq milliards deux cent trente-sept millions trois cent soixante-treize mille sept cent soixante-quinze F. CFA ».

Cette somme qu’on lui reproche d’avoir détourné est repartie ainsi qu’il suit : Un milliard six cent soixante-quinze millions FCFA représentant le montant total des fonds débloqués sans justificatifs, trois milliards trois cent soixante-deux millions correspondant à des marchés attribués à la société MagForce international, mais non attribués.

Selon l ’ordonnance qui renvoie les prévenus à comparaitre devant le tribunal spécial, Bernadette Mebe Ngo’o est accusée d’avoir reçue pour le compte de son mari dans un hôtel en France une somme de 500.000 euros, de la part du principal dirigeant de Magforce. Elle est poursuivie d’avoir blanchi une importante somme pour l’acquisition d’un important parc immobilier tant au Cameroun qu’à l’étranger. Au moment de l’information judicaire, Bernadette Minla Nkoulou était propriétaire de 11 comptes bancaires privés et 14 comptes appartenant aux entreprises qu’elle avait créées.

Au total 25 comptes bancaires ont été saisis. Parmi les « entreprises » crées par l’épouse du ministre et dont ses enfants étaient associés, l’on retrouve Limousines prestige services Sarl,Fisher Farm Sarl, une entreprise spécialisée dans la pisciculture, le Grand Colisée à Yaoundé et l’hôtel la Marrée à Kribi.