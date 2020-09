Au peuple Camerounais Montréal, Aux Camerounais de la Diaspora et ami(e)s du Cameroun

OBJET : Appel à tous les Camerounais et ami(e)s du Cameroun au Canada à prendre part aux marches de libération du Cameroun.

Chers compatriotes et ami(e)s du Cameroun,

Depuis plusieurs années, nous sommes préoccupés par tout ce qui se passe dans notre pays qui connaît plusieurs crises multiformes sur l’ensemble du territoire national (guerre dans l’Extrême Nord avec Boko Haram, guerre dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest (NOSO), crise postélectorale de 2018 et la pandémie liée au Corona virus).

Cette situation de plus en plus catastrophique ajoutée à la mal gouvernance, la corruption et l’injustice ne permet pas d’entreprendre des projets d’ampleurs. Certains parmi nous sont à jamais condamnés à l’exil si le gouvernement illégitime en place continue à diriger le pays.

L’heure ultime de la libération de notre pays a sonné. Il est annoncé une grande manifestation au Cameroun le 22 septembre 2020. En solidarité à nos familles au pays, nous organisons une grande marche à Montréal le 19 septembre 2020 de 12h à 17h, du Metro Snowdon au Parc Kent.

Soyons tous dehors le 19/09/2020 pour préparer le triomphe du peuple Camerounais, car seule la Loi du grand nombre triomphera.

Nous rêvons tous d’un pays libre et pacifié pour un développement harmonieux dans l’intérêt de ses valeureux fils et filles. Le moment est venu de répondre à l’appel du destin, de contribuer à la libération de notre pays.

Nous t’attendons avec tes proches et tous les membres de ton réseau à cet assaut final auquel tous les Camerounais, Africains et ami(e)s du Cameroun sont conviés.

Ont signé :

- Toutes les organisations de la communauté camerounaise du Canada et tous les Canadiens d’origine camerounaise –

Cameroon Coalition for Change Canada (CCC Canada) Headquater : Montréal, Québec, Canada X8P 2X5 Tél :+1 (438) 622-4671- Courriel : ccc.canada1@gmail.com