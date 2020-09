CAMEROUN :: POURQUOI LE MINAT NE DISSOUT PAS LE MRC ? :: CAMEROON

Les gens du pouvoir au Cameroun et tous leurs alliés claironnent à longueur de journées et depuis quelques années, que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), parti politique dirigé par Maurice Kamto, est très violent, qu’il menace en permanence l’ordre public, et prépare une insurrection.

Cela suppose que les autorités camerounaises détiennent une liste de faits de violence perpétrés par le MRC qui confirment que ce parti est dangereux pour la paix et la sécurité au Cameroun.

QUESTIONS :