MONDE ENTIER :: STARTIMES, DIFFUSEUR OFFICIEL DE LALIGA SANTANDER :: WORLD

L’opérateur de télévision numérique StarTimes a annoncé l’acquisition des droits de retransmission de LaLiga Santander en Afrique subsaharienne jusqu’en 2024.

Le groupe a sécurisé les droits de diffusion payants en français et sur toutes les plates-formes médias du principal championnat espagnol dans 47 territoires.

« Nous sommes heureux d’avoir obtenu les droits de retransmission de LaLiga Santander, l’une des compétitions de football les plus prestigieuses du monde, » a déclaré Kristen Miao, Directrice des Sports de StarTimes. « L’acquisition de LaLiga Santander souligne notre engagement à enrichir en permanence nos bouquets et à fournir à nos abonnés du contenu sportif de haute qualité. »

« Cet accord offre aux fans francophones d’Afrique subsaharienne un nouveau moyen attrayant de se rapprocher de notre compétition, » a déclaré Melcior Soler, directeur du département audiovisuel de LaLiga. « StarTimes a une forte présence dans la région et une expertise avérée dans les sports en général et le football en particulier, ce qui nous aidera à atteindre l’audience la plus large possible. »

Les matchs seront diffusés en direct et en haute définition sur les chaînes sport de StarTimes notamment Sports Premium et Sports Life en français, ainsi que sur l’application de streaming StarTimes ON.

La nouvelle saison débute ce Samedi 12 septembre ! Avec en ouverture la rencontre entre Eibar et le Celta Vigo, Valence et Villareal font eux leurs débuts Dimanche le 13 Septembre.