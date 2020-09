CAMEROUN :: L’UPC prendra part aux élections régionales. :: CAMEROON

Le lundi, 08 septembre 2020 à 10h, s’est tenue à Yaoundé, la réunion du Bureau Politique de l’Union des Populations du Cameroun(UPC) pour statuer sur la Convocation des Collèges Electoraux par le Chef de l’Etat en vue de l’Election des Conseillers Régionaux.

Considérant la décision du VIème Congrès Ordinaire des 29 et 30 septembre 2012 tenu au Palais de Congrès de Yaoundé, de rester dans la continuité de l’Alliance UPC/RDPC initiée par le très regretté Secrétaire Général Augustin Frédéric KODOCK,

Considérant l’engagement pris depuis 1992 de renforcer la démocratie au Cameroun par un certain nombre de réformes Institutionnelles et Constitutionnelles et, la Promotion d’un Etat de Droit,

Constatant l’attachement de S.E.M Paul BIYA, Chef de l’Etat et Président de la République à la Sauvegarde de la Souveraineté du Peuple Camerounais et au Respect de la Constitution

LE BUREAU POLITIQUE DE L’UPC:

-Apprécie à sa juste valeur, la Convocation des Collèges Electoraux par le Chef de l’Etat en vue de l’Election des Conseillers Régionaux

-Relève pour s’en féliciter que, dans un Contexte où certaines forces endogènes et exogènes s’attellent à mettre en mal la Stabilité de nos Institutions et la Concorde Nationale, cette Convocation vient réaffirmer la

Souveraineté du Peuple Camerounais portant sur la gestion de son Destin et le choix de ses Dirigeants en toute Liberté.

-Salue ce respect de notre Constitution,

-Tout en déclarant solennellement et sans ambages que l’Union des Populations du Cameroun, dans le Cadre de Son Alliance avec le RDPC prendra part aux Elections Régionales

-Réaffirme avec véhémence que la Souveraineté du Peuple Camerounais n’est pas une marchandise. A ce titre, dénonce toute attitude visant à mettre en vente aux enchères notre Souveraineté chèrement acquise dans le Sang.

-Donne Mandat au Secrétaire Général de l’UPC, Hon. BAPOOH LIPOT Robert de conduire dans le Cadre l’Alliance UPC/RDPC, au nom de l’UPC, toutes les négociations avec son allié le RDPC, afférentes à ces élections, afin d’assurer la représentation du Parti Historique dans ces Nouvelles Institutions.

Au plan Sécuritaire et plus précisément la Lutte menée pour la Sauvegarde de l’Unité et l’Intégrité du Territoire Camerounais,

LE BUREAU POLITIQUE DE L’UPC:

-Félicite le Chef de l’Etat, S.E.M Paul BIYA pour sa fermeté visant à respecter son engagement à sauvegarder l’intégrité du territoire du Cameroun et les mesures y afférentes prises pour mettre à la disposition de nos Forces Armées et de Sécurité des moyens adéquats pour combattre efficacement BOKO HARAM et les mouvements sécessionnistes.

-Saisit cette occasion pour inviter le Peuple Camerounais à redoubler de vigilance face aux menaces terroristes et à se mobiliser pour soutenir les forces de défense et de sécurité, et, le Chef Suprême des Armées, S. E.M Paul BIYA, dans le cadre de cette guerre déclarée contre ces mouvements.

-Loue la bravoure de nos soldats, leur Courage, leur Témérité et leur Détermination à combattre sans relâche, l’ennemi.

-Présente les condoléances du Parti Historique aux familles de nos vaillants soldats qui tombent sur le champ de bataille pour défendre notre Patrie.

-Invite le peuple Camerounais, à garder à l’esprit que l’Indépendance d’une Nation reste une illusion si son Armée ne reflète pas, par son Etat d’Esprit et sa Puissance, l’Orgueil et la Fierté de son Peuple. Voilà pourquoi, prenant en considération les Vertus de cette Symbiose Vitale avec sa Nation, nous devons apporter à notre Armée et nos Forces de Sécurité, le Soutien et les moyens nécessaires et indispensables pour être véritablement Gardiennes de notre Souveraineté. LE PARTI HISTORIQUE

-Condamne toutes les stratégies et actions visant à saper le Moral de nos Forces Armées et de Sécurité dans le Cadre de leurs Missions Régaliennes.

-Dénonce la prise des populations en otage par des groupes terroristes et sécessionnistes

-Soutient le Gouvernement dans son Action de mobilisation des moyens nécessaires pour apporter aux populations sinistrées des régions en Crise, l’expression de la Solidarité Patriotique dont elles ont besoin pour se sentir véritablement Camerounais.

-Confirme que notre pays doit garder sa Cohésion face à ces ennemis et aux diverses tentatives de déstabilisation de nos Institutions, afin de se consacrer à l’Edification d’un Cameroun fort, prospère et démocratique.

VIE INTERNE DU PARTI

LE BUREAU POLITIQUE DE L’UPC

-Condamne sans réserve, les actes de déstabilisation de l’UPC posé par des groupes d’imposteurs instrumentalisés qui, ayant des agendas cachés veulent toujours semer la confusion au sein des militants et sympathisants de l’Ame Immortelle du Peuple Camerounais.

-Soutient et Félicite le Secrétaire Général de l’UPC, Hon. BAPOOH LIPOT ROBERT, pour les résultats engrangés depuis son élection à la tête de l’UPC lors du 6eme Congrès du 30 septembre 2012 tenu au Palais de Congrès de Yaoundé.

-Encourage le Secrétaire Général à ne ménager aucun effort pour rassembler tous les militants et sympathisants de l’UPC en se référant aux grandes lignes du 6eme Congrès Ordinaire tenu les 29 et 30 septembre 2012 au Palais des Congrès de Yaoundé, l’Alliance UPC/RDPC.

-Loue son action, consistant à marquer la présence active de l’Union des Populations du Cameroun, dans la gestion des enjeux et défis qui interpellent l’avenir de notre Pays.

POUR LE BUREAU POLITIQUE DE L’UPC

LE PRESIDENT DU BCD , ALADJI BABA GARBA

LE SECRETAIRE GENERAL DE L’UPC, HON. BAPOOH LIPOT ROBERT