Nestle désigne son nouveau Pdg pour l'Afrique centrale et de l'ouest :: AFRICA

M. Alarcon possède déjà une vaste expérience en Afrique Centrale et de l’Ouest. En 2014, il est nommé Directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, dont il a dynamisé l’efficience et la croissance économique. Il a également dirigé les activités de Nestlé au Sénégal, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Gambie, en Mauritanie et au Cap-Vert.

En 2016, il prend la Direction Générale Nestlé Nigéria, la plus grande filiale de Nestlé dans la région. Dans le cadre de ses fonctions au Nigéria, M. Alarcon a été un catalyseur pour le changement et l’innovation. Cela s’est traduit par l’amélioration des performances de l’entreprise et ce, malgré un contexte commercial volatile. Il s’est également engagé personnellement pour améliorer le niveau de vie du personnel de la compagnie ainsi que des communautés locales.

Originaire du Mexique, M. Alarcon est titulaire d’une Maîtrise en ingénierie de l’Université de Manchester au Royaume-Uni. Il a travaillé dans le secteur bancaire avant de rejoindre Nestlé Mexique en 1999. En 2004, il est nommé Responsable marketing de la catégorie des Glaces en Australie. En 2010, il intègre la Région Afrique du Nord et de l’Est de Nestlé en tant que Directeur exécutif de la catégorie des Glaces, dont il double le chiffre d'affaires et améliore la rentabilité.

« Je suis honoré de prendre la direction de Nestlé Central and West Africa Ltd. Je me réjouis de pouvoir unir nos efforts avec toutes les parties prenantes pour réaliser la mission de Nestlé qui est d’exploiter le potentiel des aliments afin d’améliorer la qualité de vie de chacun, aujourd’hui et pour les générations à venir », a déclaré M. Alarcon.

« Nous y parviendrons en concrétisant notre vision qui consiste à fournir des aliments abordables et accessibles en Afrique Centrale et de l’Ouest. Nous continuerons également à bâtir des communautés résilientes en améliorant leur niveau de vie. De même, nous intensifierons nos efforts afin de protéger notre planète pour les générations futures » a-t-il ajouté.

À propos de Nestlé Afrique Centrale et de l’Ouest :

Nestlé est présent dans 25 pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest et emploie directement plus de 5 400 personnes. L’entreprise compte neuf usines et trois emballeurs industriels dans la région. Consciente de son rôle au sein de la société, Nestlé répond aux besoins nutritionnels spécifiques des populations en leur proposant des aliments et boissons toujours plus sains et savoureux ainsi qu’en encourageant une alimentation équilibrée et l’adoption d’un mode de vie sain. Le portefeuille de produits Nestlé Afrique Centrale et de l’Ouest inclut les produits laitiers, les produits culinaires, le café, les boissons, la nutrition infantile et l’eau en bouteille. Parmi les marques les plus populaires dans la région figurent entre autres MAGGI®, MILO®, CERELAC ®, GOLDEN MORN®, NESCAFÉ®, NIDO® et PURE LIFE®. La mission de l’entreprise est « d’exploiter le potentiel des aliments afin d’améliorer la qualité de vie de chacun, aujourd’hui et pour les générations à venir ».

Contact :

