ALLEMAGNE :: A la découverte de BuyamSalam: Consommons local (images exclusives) :: GERMANY

A partir de votre ordinateur ou de votre téléphone portable passez vos commandes de produits alimentaires et soyez servis en 24h.

L'univers du e-commerce camerounais s’est enrichi d’une étoile: BuyamSalam. C’est une nouvelle plateforme qui vous offre la possibilité de faire vos courses dans les marchés du Cameroun depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable comme si vous étiez au marché.

Vous pouvez ainsi faire les "courses" pour vos proches au Cameroun depuis l’étranger ou de n’importe quelle partie du Cameroun.

BuyamSalam est disponible en version web (depuis un browser) ou en tant qu’application Androide (depuis un Smartphone). Le developement de l’application iOS pour les iPhones et iPads est en cours.

Pour passer une commande, le client doit remplir le panier de la ménagères avec les produits alimentaires de son choix, valider sa commande puis les modalités de paiement sur le site www.bayamsellam.com

Après avoir satisfait ces conditions, une équipe spécialisée se chargera des achats auprès des commerçantes partenaires et de la livraison à domicile dans un délai de 24 heures.

Le client a le choix entre plusieurs types de livraison:

Une livraison express à domicile dans un délai de 4h.

- Une livraison standard à domicile dans un délai de 24h.

- Une livraison dans une agence BuyamSalam, dans une des villes ou nous sommes deja presents (Par exemple agence de Yaoundé, Quartier cité verte, emplacement Yoyo-Bar)

Les différents modes de paiement offerts par BayamSellam sont:

- le paiement comptant à la livraison

- le paiement d’avance par Paypal

- le paiement d’avance par Carte de crédits

- le paiement par Western Union

- le paiement par Dépôt Orange Money et MTN Mobile Money

- le paiement par virement banquaire direct

La fonctionnalité "Pay for Me" permet à une personne (le bénéficiaire) de configurer un panier de produits et de l’envoyer à celui qui doit payer pour validation et paiement. Après paiement, le panier est livré au bénéficiaire.

BuyamSalam est une innovation qui permet de soutenir nos "bayam salams", qui chaque jour, bravent toutes sortes d’obstacles pour pouvoir nourrir leurs familles. BuyamSalam est l´interface entre vous et ces heroines dans les marchés du Cameroun.

BayamSalam ambitionne de ne commercialiser que les produits "Made in Cameroon".

1) Ces produits sont plus sains

2) De ce fait nous soutenons aussi nos commercants locaux ("bayam salam", Paysans) qui en cette periode marquée par la pandemie COVID-19 connaissent une vie encore plus difficile.

Nous livrons actuellement a Yaoundé. Douala et Bafoussam seront déservis dans les prochains jours.

BuyamSalam : consommons les produits locaux.