MONDE ENTIER :: Sticky 777 : une machine à sous vidéo unique pour les joueurs de casino sur Supergooal :: WORLD

La chance appartient à ceux qui osent ! Parfois, le destin a besoin d’un petit coup de pouce pour se réaliser. La scticky 777 pourrait bien changer votre vie. Venez vous amuser en profitant d’une interface riche en couleur et des animations agréables à regarder sur Supergooal. Tentez votre chance en laissant le reste au hasard.

Bienvenue sur la machine à sous vidéo Sticky 777 . C’est un jeu basé sur le thème des fruits classiques et alimenté par l'excitation qu’il produit. Le jeu propose un design agréable à regarder. On s’y sent tout de suite à son aise. Les bonus de roue multi-niveaux peuvent aller jusqu'à x 1000 le multiplicateur.

Comment gagner au Sticky 777 sur Supergooal?

Sticky 777 possède 10 lignes de paiement fixes. Le jeu a 8 symboles qui paient si trois ou plus sont alignés sur des rouleaux adjacents, en commençant par la position la plus à gauche sur une ligne de paiement. C’est un jeu de hasard, il faut donc jouer en comptant sur votre bonne étoile. Ce jeu possède un retour au joueur de 95,06 %. Il est relativement bon et profitable pour les joueurs. L’option de jeu rapide permet d’accélérer les tours des rouleaux pour aller directement aux résultats. Elle est idéale pour les joueurs qui n’aiment pas perdre de temps et qui préfèrent aller directement à l’essentiel.

Règles de jeu

Le jeu a 10 lignes fixes et il faut savoir que les gains sont multipliés par la mise des pièces. Les gains paient comme nous l’avons noté plus haut, de gauche à droite. Seul le gain le plus élevé est attribué à une ligne victorieuse. Attention à ne pas faire de mauvaise manipulation au risque d’annuler le jeu en cours ainsi que tous les paiements.

Les modes de jeu

Pour jouer au Sticky 777 sur Supergooal, vous disposez de deux modes de jeu.

La première option est le mode démo. C’est un mode de jeu qui est vivement recommandé pour les nouveaux joueurs ou alors ceux qui ne connaissent pas encore les règles du jeu. En jouant dans le mode gratuit, vous vous familiarisez à l’univers du jeu tout en aiguisant vos sens sans pour autant risquer votre argent. Bien entendu, les gains obtenus ne seront que virtuels et bien entendu pas décaissables.

La seconde option est le mode argent réel. La première chose à retenir est qu’il vous permettra d’encaisser les gains que vous remporterez. Si vous avez commencé par le mode gratuit, le mode argent réel sera plus agréable à jouer et plus rien ne pourra plus vous surprendre. Si vous pensez que vous n’êtes pas capables de remporter des victoires sur ce jeu, vous vous trompez. Pour vous en convaincre, vous pouvez consulter l’historique des précédentes parties jouées et apprécier les gains engrangés par les autres joueurs.