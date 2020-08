CAMEROUN :: NOTE D'INFORMATION AUDIENCE A LA PRIMATURE DU MEDIATEUR UNIVERSEL :: CAMEROON

Dans le cadre des initiatives entreprises pour la promotion du dialogue et de la réconciliation, et afin de rester toujours dans la ligne, la philosophie et les orientations prescrites par le Chef de l’Etat et exprimées sur le terrain par l’action gouvernementale ainsi que les différents acteurs politiques et sociaux de bonne foi, le Médiateur Universel, président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), sera reçu le mercredi 12 Août 2020 à 14hs à la Primature.

Le Médiateur tiendra ensuite un point de presse à la sortie de cette importante, opportune et très heureuse audience. Les médias de tout type sont patriotiquement invités./.

Yaoundé, le 11 Août 2020

Le service de communication et des relations publiques