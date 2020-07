AFRIQUE :: And the Winners are… los ganadores du GPAL 2019 dévoilés! :: AFRICA

Y aquí están, ¡por fin! Los nuevos intergalácticos de la literatura. Descubra a los ganadores de la 7a edición de los Grandes premios de las asociaciones literarias. Haga clic aquí

“Everything harmonizes with me, which is harmonious to thee, O Universe. Nothing for me is too early nor too late, which is in due time for thee.” Marcus Aurelius

Here they are. At last! The new intergalactic gens de plume. Kindly find out the Winners of the 7TH Edition of the Grand Prix of Literary Associations. Click here

« Tout me convient qui te convient, ô monde ! Rien n’est pour moi trop précoce ou trop tardif qui soit à point pour toi. » Marc Aurèle

Ils sont là. Enfin ! les nouveaux intergalactiques de la littérature. Découvrez les lauréats de l’édition 2019 des Grands Prix des Associations Littéraires, sur ce lien