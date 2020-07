Top de bookmakers mobiles en Afrique  :: AFRICA

Cette page présente les meilleurs bookmakers en Afrique offrant les meilleures applis pour parier. Ce sont des opérateurs fiables de l'industrie des paris sportifs. Une riche sélection d'événements, des cotes élevées pour les paris, un service d'assistance rapide vous donneront une expérience de jeu mobile très agréable.

1xBet

Commençons par la plus grande entreprise fondée en Russie en 2007 - 1xBet Cameroun . Il possède une licence Curaçao et est disponible dans de nombreux pays d'Afrique.

Ses applications mobiles peuvent être installées sur tous les systèmes d'exploitation possibles - Android, iOS, Windows, Mac, Linux.

L’entreprise fournit la plus grande liste de méthodes de dépôt/ retrait via l’application: vous pouvez recharger votre compte via les systèmes de paiement Visa, Mastercard, ainsi que par les opérateurs mobiles, les systèmes de paiement et même par crypto-monnaie.

En ce qui concerne des paris sportifs mobiles - la liste est énorme, comprend environ 35 sports, et même eSports et le sport virtuel.

Dans l’app 1xBet Android et iOS, il y a un casino, poker, toto, un bon nombre de services différents telles que le cashout, le streaming des matchs. Tous les nouveaux joueurs peuvent obtenir une offre cool allant à 100$ sur le premier dépôt.

En cas de questions, le service d'assistance est toujours en ligne pour 24h / 24, via le numéro de téléphone, e-mail et chat en direct.

Betmomo

Si vous appréciez la simplicité et la commodité de placer des paris sur l’application Android Betmomo APK , alors vous devriez vous inscrire sur le bookmaker camerounais Betmomo.

À la disposition des clients de la société, il existe une application mobile moderne sur les smartphones Android. L’application donc se distingue par un chargement rapide des pages, ce qui vous permet de parier avec plaisir.

Betmomo peut également se vanter de cotes concurrentielles sur le marché et de la présence d'un grand nombre de sports et de jeux casino.

Le bookmaker annonce régulièrement de grands tournois et événements sportifs, offrant des promotions attrayantes. Pour le moment, profitez de: Cashout, Counter Offer et Edit Your Bet. Visa, Bewallet, Ligdicash, Orange Money et MTN sont offerts pour réapprovisionner le compte et retirer des fonds via l’app mobile.

Premier Bet

Le bookmaker Premier Bet est populaire auprès des joueurs qui préfèrent participer régulièrement à divers tirages au sort et promotions avec l’application. À cette fin, la société promeut activement le programme de fidélité, 400% de bienvenue sur les jeux, a de nombreux bonus pour les joueurs actifs et organise des concours avec des prix précieux, y compris - de nouvelles voitures.

L’inscription sur l’app ne prend pas beaucoup de temps, mais donne un accès complet à tous les services de l'entreprise, où les joueurs ont les meilleures conditions pour un jeu confortable et rentable.

Cet opérateur attire également l'attention des clients qui préfèrent parier sur les matchs de football. Pour ce faire, le bookmaker Premier Bet présente une large liste d'événements pour les championnats de football populaires. Le sport virtuel est également présenté et les paris sur les jeux vidéo.

Séparément, il faut mentionner une version mobile facile à utiliser. Parier avec votre smartphone n'est pas seulement une mode, mais déjà une nécessité pour le monde moderne.

Bet 241

Ce bookmaker gabonais, ouvert en 2003, conclut notre top de leaders parmi les bookmakers mobiles.

Les joueurs du book sont attirés par une large sélection de matchs de football sur l’app, ainsi que plus d'une douzaine d’autres sports. L'opérateur accepte les paris sur les marchés principaux et supplémentaires. Les joueurs peuvent parier sur le type combiné et les statistiques.

En téléchargeant l’application officielle Android de Bet241 , il est peu probable que les utilisateurs exigeants aient des raisons de le critiquer. La ressource est équipée d'un design moderne, d'un système de contrôle pratique et d'une interface agréable. Après une procédure d'inscription simple, les nouveaux clients reçoivent un bonus de 60 000 XAF.

De temps en temps, la société organise des promotions pour les joueurs, qui sont dédiées aux grands tournois sportifs. Parmi les clients, des freebets et d'autres cadeaux sont joués.

Bet 241 a également une version mobile pour les appareils avec n’importe quel système. On peut y recharger le compte par de différentes opérateurs tels que Airtel et Dusupay.

Alors, nous vous conseillons de ne pas perdre de temps, de télécharger une appli de votre bookmaker et de commencer à gagner!