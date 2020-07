CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel, 13 Juillet 2020 :: CAMEROON

« Changer le monde, changer les autres, changer tout ce qui ne vous demande en réalité aucun sacrifice personnel, aucune énergie ni implication réelle, aucun effort immédiat ni engagement matériel et concret, est bien trop facile, plus facile que de se changer et de se remettre en cause soi-même, plus facile que de faire son autocritique en mettant sur la table ses propres torts, fautes, défaillances, errements, manquements et crimes.

Nous devons tous et chacun, avoir la sagesse de la tolérance et de la patience, de l’humilité du mortel et du citoyen imparfait, de l’attention du responsable conciliant et respectueux des autres, de tous les autres et de leurs opinions. Sans cette approche, sans cette sagesse, sans cette conscience collective et sans cette honnêteté, aucune avancée n’est possible dans une société, et aucun conflit, litige, crise mineure ou grave, ne saurait trouver de solution.

Voilà pourquoi le dialogue s’impose à chaque instant et dans tous les cas, et voilà pourquoi nous n’avons pas le droit de choisir ou de privilégier le discours de la haine, de l’invective, de la confrontation, de l’exclusion, de la surenchère ou du sectarisme ».