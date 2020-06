FRANCE :: LE TARO: A TITRE DE RAPPEL... :: FRANCE

L' association des tarocrates initiés ( ATI) tient à rappeler a l'opinion les règles suivantes :

Le TARO c'est comme du Champagne, on ne le consomme pas pour calmer sa faim, mais plutôt pour satisfaire une envie. Par conséquence, on ne mange pas le TARO, on le deguste.

Le TARO se consomme uniquement avec 2 doigts qui sont :l'index et le majeur .

Le TARO se deguste toujours avec la tête légèrement inclinée vers la gauche.



La SAUCE JAUNE ne doit jamais deborder le cratère de Taro dans lequel elle est confinée, sauf si le taro est fini.

Pour un meilleur accompagnement, seul le vin rouge ou le vin de raphia sont autorisés, à defaut, consommez de l'eau plate.

La concentration doit être de rigueur pendant sa dégustation .

Le piment du taro ne doit pas être écrasé, mais jeté en fruit dans la sauce, il revient aux consommateurs de le presser.



Après cette mise au point, tout malveillant qui osera encore manquer de respect à ce plat majestueux sera confronté à la dure réalité de nos lois.