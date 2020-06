CAMEROUN :: Engloutie par la carrière à Maroua. :: CAMEROON

Une jeune fille est morte après l’éboulement de la carrière de Missinguiléo dans le 2ème arrondissement.

Le corps sans vie de Fadi, 17 ans, a été enlevé des décombres hier 13 juin par les sapeurs-pompiers de Maroua à Missinguiléo, un quartier de Maroua. Selon diverses sources administratives et policières, la jeune adolescente fait partie des femmes casseuses de pierre à la carrière de Missinguiléo. Après la pluie, qui s’est abattue vendredi dernier sur la ville de Maroua et ses environs et l’activité artisanale que mènent les populations du quartier dans la carrière est à l’origine de ce drame.

Informés par des témoins, le maire de la commune d’arrondissement de Maroua 2ème et les responsables des sapeurs-pompiers de Maroua sont descendus sur le site. C’est au bout de plusieurs heures de recherche que le corps sans vie de l’adolescente a été sorti des décombres.

Joint au téléphone par le Jour, le maire de la commune d’arrondissement de Maroua 2ème a confirmé le décès de l’adolescente. Selon lui, la victime fait partie des exploitants frauduleux de la carrière de Missinguiléo. Sur instruction du préfet du Diamaré le site de casses de la carrière artisanale de Missinguiléo a été fermé. Une enquête administrative et judiciaire a été ouverte par les autorités du Diamaré.