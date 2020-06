CAMEROUN :: AFFAIRE WAZIZI : QUAND LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DEVIENT LE MINISTÈRE DU MENSONGE ! :: CAMEROON

Ces gens nous disent qu'il n'était pas journaliste, mais un sécessionniste terroriste...Ce qu'il faisait au quotidien là, a la télé et sur le terrain, c'était quoi ? Où sont les preuves qu'il n'était pas journaliste ? Où sont les éléments qui attestent qu'il était le logisticien des groupes armés sécessionnistes ?



Ces gens nous disent qu'il est mort depuis le 17 août 2020 mais continuaient de participer à des audiences au tribunal initiées par ses avocats en vue de sa relaxe.

Ces gens nous disent que la famille a toujours eu accès à lui. Manifestement, ils ont inventé une nouvelle famille puisque sa vraie famille ne dort pas depuis 300 jours, inquiète du sort réservé à un de ses membres.

Ses collègues et ses avocats ont été refoulés à plusieurs reprises durant ces 10 derniers mois quand ils cherchaient la vérité. On ne pouvait pas leur dire qu'il n'est plus à Buea ? On ne pouvait pas leur dire qu'il était mort ?

Ces gens nous disent qu'il est mort d'une maladie, qu'ils ne l'ont pas torturés. Franchement, vous prenez les citoyens camerounais pour des canards sauvages ?

Ces gens nous disent qu'ils sont étonnés que la famille, informée de décès, ne soit pas venue récupérer le corps.

A qui se sont - ils adresser ? De quoi parlent - ils ? Comment espèrent - ils cacher de telles contrevérités ?

Il est mort. Peuvent - ils remettre son corps ?Peuvent - ils permettre, si c'est encore possible, une expertise en vue de déterminer la cause de la mort ?

En attendant, l'ambassadeur français, porte - parole du Président actuel de la République en confinement, nous informe qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances de la mort du JOURNALISTE (Et non le qualificatif donné par le Ministère du mensonge).

Quelle honte ! Quel choc ! Où sont les patriotes de pacotilles ?

Cet ambassadeur vient de dévoiler des discussions diplomatiques de haut niveau !

Il vient de contredire le Ministre délégué en charge de la Défense !



Il vient même de contredire le Président qui est et demeure le Ministre de la Défense !

Où sont les "vrais" patriotes ?

On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps.

Tôt ou tard, nous saurons la vérité.

Justice pour Wazizi.