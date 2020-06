ÉTATS-UNIS :: Décès De Georges Floyd Aux Usa « Trop C’est Trop », S’indignent : Nicéphore Soglo Et Ses Pairs :: UNITED STATES

Après le décès tragique de George Floyd le 25 mai 2020 dans une rue de Minneapolis aux ÉtatsUnis, les réactions à travers le monde continuent de pleuvoir.

Les anciens présidents africains ont condamné le meurtre de George Floyd pendant que des violentes protestations se poursuivent aux États-Unis

Le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement a exhorté les pays africains à "élever une forte protestation" contre ce meurtre et à exiger que "les auteurs de ce crime et de tous les autres crimes de ce genre soient punis dans les termes les plus forts", selon une déclaration de l'ancien président béninois Nicéphore Soglo.

Ci-dessous l'intégralité de la déclaration

Déclaration du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernement d’Afrique après le décès de George Floyd aux États-Unis Cotonou, le 1er juin 2020

Le Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernement d’Afrique, créé en 2006 à Maputo au Mozambique sous le haut patronage du vénéré Nelson Mandela, est profondément choqué, indigné et dévasté par les crimes à répétition dont est victime la communauté noire aux Etats-Unis d’Amérique et dont la dernière en date est celui de George Floyd le 25 mai 2020 dans une rue de Minneapolis.

Le Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernement d’Afrique invite le Président des Etats-Unis d’Amérique à prendre de toute urgence, les mesures adéquates pour mettre un terme à ces violences et à ces meurtres qui rappellent, hélas, les crimes commis contre les minorités au cours de la seconde guerre mondiale en Europe.

Le Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernement d’Afrique est solidaire et apporte son appui à toutes les mesures que le mouvement noir américain « Black Lives Matter », les responsables et les élus noirs jugeront utiles de prendre pour mettre un terme à ces provocations répétées et à la barbarie filmée à dessein par les suprématistes blancs.

Quel niveau de cruauté faut-il atteindre pour que le monde entier se réveille enfin et manifeste son indignation ?

Qui oserait ainsi, à visage découvert, traiter de la sorte de nos jours un Européen, un Arabe, un Israélien, un Indien, un Chinois, un Japonais, un Argentin ou un Chilien ? etc… Trop, c’est trop !

Nos peuples, nos femmes surtout notre immense jeunesse jugent à présent le monde entier à sa réaction face à cette barbarie et à ces crimes à répétition. Ils sont à la bonne école et enregistrent méthodiquement et ont de la mémoire.

Heureusement les progrès de la communication, le corona virus, c’est-à-dire en définitive Dieu, ont montré à tous que le monde est désormais un village planétaire où il y’a trop de laissés pour compte. Le rêve est pour quelques privilégiés.

Mais cela ne durera plus pour longtemps, car désormais tout se sait et se voit de plus en plus en direct. Même les paradis fiscaux ne sont plus des cachettes sûres pour les fraudeurs du fisc.

Le Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernement d’Afrique en appelle à tous les Gouvernements du continent africain pour élever une vive protestation contre l’ignoble mise à mort de George Floyd tout en exigeant que les auteurs de ce crime et de tous les autres crimes du genre soient punis avec la dernière rigueur.

Je vous remercie.

Nicéphore D. Soglo

Ancien Président de la République

Ancien Maire de la ville de Cotonou

Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique, créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson Mandela