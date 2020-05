CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur. 24 Mai 2020 :: CAMEROON

« Certains pays, tout en étant un Etat, une nation, une République, une entité internationale régulièrement et logiquement répertoriée dans la communauté des nations, n’en sont pas moins structurellement, politiquement, historiquement et diplomatiquement très différent, spécifique, particulier et dans quelques cas, réellement unique. Cette caractéristique, implique forcément pour ses acteurs et décideurs internes autant que pour ses partenaires externes, une précaution et une prudence importantes, dans toute programmation ainsi que pour tout positionnement individuel ou collectif, en vue du façonnement de leur destin. En étant à la fois membre de l’Organisation internationale de la Francophonie, Membre du Commonwealth et membre de l’Organisation internationale des Etats Islamiques, le Cameroun constitue un exemple plus que parfait. Que ceux qui aspirent à jouer un rôle dans ce pays, s’instruisent d’avantage, et surtout s’entourent de meilleurs conseillers de la bonne école du pragmatisme et du réalisme ».