CAMEROUN :: La recette du dimanche : Le Kondrè à la viande de bœuf :: CAMEROON

Originaire de l’Ouest-Cameroun, ce plat est un véritable délice. Cuisiné avec de la viande de chèvre, cette recette peut être revisitée avec de la viande de bœuf pour ceux qui ne supporte pas l’odeur de la chèvre. Un vrai délice! Par contre, si vous être intolérant à de l’huile, ne vous y aventurez pas. Voici la recette pour 4 personnes

Les ingrédients :

Autre précision, à l'Ouest Cameroun, les Bamena cuisinent cette spécialité exclusivement avec la viande de chèvre

Ingrédients

4 c à soupe d’huile de palme

10 bananes plantain (non mûres)

800g de viande de bœuf

1 branche de céleri

1 poireau

Un piment

Botte de persil

1 oignon

4 gousses d’ail

1 c à c de poivre noir en grains

1 c à c de poivre blanc en grains

4 cubes aromatiques

Du sel

1 bouquet garni de thym

La préparation du Kondrè à la viande bœuf

Commencez par émincer les condiments (poireau, céleri, persil, piment et oignon). A défaut, vous vous pouvez les hacher. Epluchez les bananes et coupez chacune d’elles en trois. Dans une cocotte, mettez de l’huile à chauffer et faites revenir l’oignon émincé.

Lavez ensuite la viande, à l’eau vinaigrée et découpez-la en morceaux. (d’aucun la coupe en de gros morceaux). Avant coloration de l’oignon, ajoutez la viande, salez légèrement et faites-la revenir pendant environ 5 minutes, afin qu’elle soit dorée.

Au bout de 5 minutes, réservez la viande dans une assiette. Dans la même cocotte, incorporez les bananes. Salez légèrement et ajoutez 2 cubes aromatiques. Remuez bien. Mettez de l’eau à hauteur, couvrez et laissez cuire pendant 15 minutes.

Pendant ce temps, écrasez les poivres au mortier ou au mixeur et pressez les gousses d’ail. Au bout de 15 minutes, ajoutez à cette préparation, la viande, l’ail, les poivres, les condiments, les 2 cubes restants et un bouquet garni de thym. Ajoutez de l’eau à hauteur, couvrez et laissez encore mijoter à feu doux pendant 45 minutes.

Pensez à goûter en cours de cuisson pour vérifier l’assaisonnement. Au bout des 45 minutes, coupez le feu et laissez reposer 10 minutes à couvert.

A table, servir chaud et bon régal !

