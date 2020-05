CAMEROUN :: Deux morts dans l’incendie d’une boite de nuit à Bafang. :: CAMEROON

Malgré l’interdiction des célébrations populaires, la fête nationale du 20 mai a engendré des dégâts dans le chef-lieu du Haut Nkam.

Des flammes d’une rare intensité ont fait d’importants dégâts matériels et tué deux personnes dans une boite de nuit de la ville Bafang, le 20 mai 2020, jour sans célébration de la fête nationale de l’unité nationale. Sans conteste, le Métro est la boite de nuit la plus fréquentée de Bafang et malgré les mesures barrières contre le Covid-19, c’est là que le soir venu, ceux des compatriotes qui ont des arriérés de bonheur à rattraper se réfugient.

Pour l’instant, on sait peu de choses sur les circonstances de la survenue de ce drame, qui s’est produit dans la matinée du mercredi 20 mai 2020. De prime abord, l’on évoque l’hypothèse d’un courtcircuit, déclenché au niveau du téléviseur qui anime le coin parce que la caissière avait préalablement sollicité l’aide d’un technicien pour les réparations.

Pour le bilan, deux personnes ont été calcinées dans l’incendie. Camer.be. L’animateur de la boite de nuit, mieux connu comme Master Dj Rap a péri en voulant sauver un client habituel des lieux, connu sous le pseudonyme d’ingénieur, parce qu’il travaille avec des Libanais sur un chantier de génie civil.

Les dégâts matériels sont importants : le bâtiment abritant la bite de nuit est parti en fumée, malgré la mobilisation populaire pour stopper les flammes. Les autorités administratives de la ville sont arrivées sur les lieux pour constater l’irréparable et gérer les dégâts collatéraux.