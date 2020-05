France: Médias : Lancés hier, les programmes de Télé Sud séduisent l'Afrique et le monde

La télévision panafricaine, Télé Sud, a lancé ses programmes hier, lundi, 18 mai 2020.

Basée à Paris en France, Télé Sud a été rachetée le 11 février, dernier, par l'homme d'affaires milliardaire camerounais, Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du Consortium L'Anecdote. Très attendue depuis plusieurs mois, Télé Sud a enfin lancé ses programmes hier, à Paris, d'où elle émet. La chaine de télévision qui est venue étoffer le portefeuille médias du Consortium L'Anecdote, est disponible sur tous les bouquets d'Afrique et du monde entier.

Télé Sud est déjà opérationnelle. La très grande qualité de ses programmes ainsi que des journalistes qui les animent, a permis de comprendre pourquoi, son propriétaire, Monsieur Amougou Belinga, a pris trois mois, pour la rendre opérationnelle. Le PDG du Consortium L'Anecdote, aime bien faire ses choses. Perfectionniste, il se hâte toujours lentement. Il a fallu pour ce jeune milliardaire dynamique de grand génie, choisir des journalistes de grand calibre qui, cadrent avec la ligne éditoriale novatrice et plus glamour de la nouvelle Télé Sud. En somme, les programmes de Télé Sud sont plus attractifs, aiguisés, et adaptés aux Africains. La télévision panafricaine, avec un ton et une tonalité sanctifiés de toute fioriture, est une opportunité supplémentaire et adéquate pour les gouvernements africains, pour promouvoir les atouts du continent.

Télé Sud c'est l'information plus digeste, objective et au service des États africains. Des programmes d'animation divertissants et de bon goût.

Considérant la dignité, le sens de l'honneur, la crédibilité et le sérieux de Jean Pierre Amougou son promoteur, Télé Sud est bien partie pour illuminer l'Afrique, irradier le monde de sa splendeur.

Jean Pierre Amougou Belinga, PDG du Consortium L'Anecdote, propriétaire de Télé Sud

Tout y a été refait. Télé Sud brille désormais de mille feux, de Paris d'où elle émet depuis ses studios de l'immeuble historique du 15, Rue Cognaco Jay, dans le 7è Arrondissement de Paris.

Restez scotchés sur Télé Sud, 24 h / 24. C'est la télévision autrement. Télé Sud c'est la télévision à votre convenance; c'est la télévision telle que vous la vouliez. Accroissez votre visibilité, boostez vos affaires, communiquez utile et efficace avec Télé Sud, le partenaire idéal pour le développement total et sans tabous de l'Afrique.