ÉTATS-UNIS :: Un enfant de 8 ans confiné chez lui tué d’une balle perdue :: UNITED STATES

Une terrible tragédie a frappé Rodgerick Payne, Jr, 8 ans. Alors qu’il dînait tranquillement chez lui durant la période de confinement face au Covid-19, il fut mortellement touché par une balle perdue de l’extérieur de la maison.

Les morts d’enfants noirs américains par coups de feu

Les tragédies touchant mortellement des enfants arrivent malheureusement quotidiennement. Une étude datant de 2019 explique qu’entre 1999 et 2017, il y eut 38942 morts par balle âgés de de 5 à 18 ans aux États-Unis. Parmi ces morts, 41% étaient des Noirs. Pourtant, selon une autre étude de 2018, la part des Noirs parmi les moins de 18 ans aux Etats-Unis ne dépassait pas les 15%.

Cette forte proportion des enfants noirs dans les victimes de coup de feu est souvent expliqué par une structure familiale défaillante. Celle-ci pousserait nombre d’enfants noirs américains à fréquenter les ‘mauvaises personnes’ et d’y laisser leur liberté, voire leur vie.

La tragédie Rodgerick Payne, Jr, victime d’une balle perdue confiné chez lui

Aussi tragiques soient ces morts, leur contexte rend encore plus triste le sort de Rodgerick Payne, jr. Ce jeune garcon de 8 ans résidait dans la ville d’Indianapolis, dans l’état de l’Indiana. Il aimait la lecture et le coloriage et faisait sourire tous ses camarades à l’école. Excellent élève, il rêvait de devenir président. Le 31 mars 2020, une balle perdue atteint mortellement Rodgerick Payne, Jr. Pas parce qu’il traînait avec les mauvaises personnes ou même qu’il se trouvait dehors à une heure où il n’aurait pas du l’être. Il était chez lui en train de finir son dîner. Plus tragique encore, il était confiné chez lui dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Il devait donc se sentir protéger de ce terrible virus. Il ne l’était pourtant pas d’un autre, celui des armes à feu qui coûtent de manière disproportionnée leur vie à des enfants noirs. Un mois après les faits, la police locale ne dispose d’aucun indice sur le tueur, qui avait tiré plusieurs autres balles en dehors de celle qui a tué le petit Rodgerick. Sa cible est également inconnue.