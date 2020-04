AFRIQUE :: GPAL 2019: Sept Nominés pour la Septième édition :: AFRICA

On connaît désormais les noms des finalistes de l'édition 2019 des Grands Prix des Associations Littéraires.

L'annonce est enfin tombée, en net décalage avec les délais habituels des années précédentes.

Cependant l'équipe des GPAL justifie ce retard par les complications dûes à la pandémie du Covid-19 et aux restrictions conséquentes. La date de la cérémonie de remise des prix, qui se tient souvent à l'Institut Français du Cameroun à Yaoundé, n'a de ce fait pas encore été fixée.

En attendant, voici les finalistes du GPAL 2019. On note encore une fois dans le carré final la présence des trois langues occidentales éligibles au GPAL, à savoir l'espagnol, l'anglais et le français. Pour rappel, les langues africaines sont également éligibles, un livre en kikongo avait d'ailleurs été nominé à la dernière édition.

Final GPAL 2019, Catégorie Recherche :

- ''Cameroon 1884 - Present'', by Víctor Julius Ngoh, endorsed by ORES (Organization of Rural Éducation Simplicity).

- ''Le djihad à Ke-Macina'', d'Ali Tounkara et Bassirou Gaye, présenté par l'Union des Écrivains du Mali.

- ''La construction de la nation en Afrique'', de Papa Ogo Seck (Sénégal), présenté par le Club du Journal Universitaire.

Catégorie Belles-lettres :

- ''The Old Drift'', by Namwali Serpell (Zambia), endorsed by Spirit of Book.

- ''Poema matemático'', de Gustavo Ponce Maldonado, respaldado por Academia literaria de la ciudad de México.

- ''La verticale du cri'', de Gaston-Paul Effa (Cameroun), présenté par la Maison de la Culture Française.

- ''Travellers'', by Helon Habíla (Nigeria), endorsed by Young Readers Club for Leaders.