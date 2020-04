CAMEROUN :: Remettre le Puzzle en Place à Yaoundé :: CAMEROON

Une sagesse chinoise soutient que la crise est un autre mot qui signifie opportunité. En effet, l'épidémie de grippe de 1918 ainsi que la Seconde Guerre mondiale sont devenues l'occasion de construire l'État providence en Europe et ont conduit à l'indépendance des anciennes colonies dont le Cameroun.

D'un autre côté, la trêve précaire et l’illusion de stabilité de notre «démocratie apaisée» ont toujours reposé sur un brassage de magma mouvant et dangereux, alimentés par le programme d'ajustement structurel des années 80. La crise économique permanente qui en a résulté a conduit à l’ éviscération des services sociaux et des établissements de santé dont nous avons maintenant le plus grand besoin.

De plus, la guerre mondiale contre le terrorisme a conduit des régimes tyranniques, comme le régime de Yaoundé, à enfermer des opposants politiques légitimes ou des personnes perçues comme telles au nom de la lutte contre la corruption puis le terrorisme.

Cette crise comme opportunité s'accompagne également de la culture d'un ensemble particulier d'émotions partagées. En effet pour le régime de Yaoundé, les émotions partagées dominantes sont Après moi le Déluge. Le Nom Gui est ressuscité mais reste très silencieux. Son régime et lui ne semblent pas trop troublés par le COVID-19 et la grande pétrification en cours dans notre pays. Par contre, ils n'apprécient pas les appels insistants des Camerounais pour qu’ils prennent leur responsabilité au sérieux ; donc des appels qui sonnent pour eux comme des crimes de lèse-majesté à l’encontre du Nom Gui. Le but, en conséquence, est de s'accrocher au pouvoir, quoi qu'il arrive, un acte d'égoïsme stupide qui n'a aucun sens dans un pays entrain de s’écraser sur une falaise.

Dans le même temps l'opposition légitime croit par contre en une volonté populaire de sauver le pays, et fait appel aux meilleurs anges du peuple camerounais en termes de solidarité , de compassion et des mutualisations des ressources.

Voilà deux routes diamétralement opposées que notre pays peut emprunter, courir sur la falaise et s'écraser, ou s’arrêter à temps, retrousser nos manches et sauver notre pays du néant.

Le CL2P a compris dès le départ qu'il ne s'agit pas d'une question (de clivage) politique, mais force est de constater que le manque d'unité et de consensus politique aggrave la situation.

En tant que nation issue de la colonisation, nous n'avons jamais eu d'autre choix que de lutter pour l'égalité et la justice sociale. Pour certaines personnes, prétendre qu'elles ont un droit naturel au pouvoir a vie est simplement une folie, et une folie devenue hérétique quand on sait notamment que des personnes qui se sont battues pour une véritable indépendance sont mortes il y a longtemps.

Vu sous cet angle, ce n'est vraiment pas le moment pour les collaborateurs coloniaux et les fidèles serviteurs de la Françafrique de nous expliquer pourquoi ils ont droit au pouvoir aux dépens de nos vies, précipitant de la sorte le pays aux portes de l'enfer simplement pour des raisons égoïstes.

Aussi, le COVID 19 a clairement indiqué qu'il était temps pour nous de reprendre les morceaux éclatées de notre histoire et de reconstituer notre pays. Nos vies en dépendent et se laisser martyriser pour une clique de corrompus sans âmes est un péché encore plus impardonnable.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org/