CAMEROUN :: CCD: POUR LE DÉPART DE M. GUILHOU AVANT LE 12 MAI 2020 :: CAMEROON

Très chers Amis du Cameroun, Très chers Compatriotes, Mesdames et Messieurs,

Le peuple meurtri du Cameroun a assisté avec consternation à l’immixtion rocambolesque de l’Ambassadeur de France au Cameroun dans nos affaires intérieures, une ingérence qui n’est pas sans rappeler le caractère néocolonial, impérialiste et françafricain des rapports longtemps décriés qui continuent d’exister entre le Cameroun et la France, et contre lesquels nous nous insurgeons.

Pour ce, nous les Ambassadeurs du peuple meurtri du Cameroun, avons décidé de porter, par le truchement de deux pétitions, les ressentiments de ce peuple en quête de liberté et de réelle indépendance, auprès de la Présidence de la République française où sont issues les lettres de créance de l’Ambassadeur Christophe GUILHOU dont le dérapage et l’ingérence constituent pour nous un grave incident que devraient sanctionner les lettres de rappel.

À cet effet, nous, Camerounais résidant en France, vous convions vivement à signer les deux pétitions lancées à ce propos, à savoir :

- La pétition des AMAZONES DE FRANCE à travers leur page Facebook AMAZONES DE FRANCE Officiel

http://chng.it/kRDxRyRV

Et

- La pétition de la Plateforme des Associations de la Diaspora camerounaise

https://www.mesopinions.com/petition/politique/depart-immediat-ambassadeur-christophe-guilhou-cameroun/86966

Vive la Diaspora révolutionnaire !

Vive le peuple réconcilié du Cameroun !

Vive le Cameroun libre !

Fait à Paris, le 19 avril 2020

Pour le CCD

Le Général-Président Robert WANTO

Les Porte-Paroles Henri KINGUE KWATE & Narcisse BANEGA

Ps : Prière de signer massivement ces deux pétitions, les algorithmes se chargeront d’effectuer le décompte...