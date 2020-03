CAMEROUN :: Grégoire Owona : « C'est honteux de vouloir utiliser le Coronavirus comme munition politique » :: CAMEROON

Grégoire Owona le secrétaire général adjoint du Rdpc a réagi ce samedi 28 mars 2020, sur le communiqué de Maurice Kamto le président du Mrc. Dans cette tribune publiée vendredi, Maurice Kamto donne sept jours à Paul Biya le chef de l'État, pour prononcer un discours officiel sur la gestion du Covid- 19.

Une tribune qui n'a pas été du goût de Grégoire Owona qui est par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Voici l'intégralité de sa réponse à Maurice Kamto.

Monsieur le Président du MRC, avec tout le respect que je vous dois en tant que citoyen, si je n'étais pas confiné pour me protéger et protéger mes compatriotes je serai venu vous rencontrer après la lecture de votre communiqué qui donne la nausée, pour vous dire face à face, les yeux dans les yeux, que c'est honteux de vouloir utiliser le coronavirus comme munition politique, comme sujet de polémique, comme arme d’attaque personnelle et lâche contre le Chef de l’Etat.

Non, ce n'est pas sérieux de réduire cette crise à un niveau national, alors même que c'est une affaire mondiale donc internationale. Et puis M. Kamto, qui êtes-vous pour donner un ultimatum de 7 jours à un Chef d'Etat? Retenez bien que le coronavirus est un sujet trop grave et d'évolution hyper rapide, donc il est impératif et urgent de l'exclure du champ de la polémique pour qu'il reste dans une approche de sécurité nationale et mondiale comme le font le Président Biya et le Secrétaire Général de l’ONU et bien d'autres.

M. Kamto ça suffit, ce n'est pas du MRC qu'il s'agit,mais de la vie de millions de camerounais et de milliards de femmes et d'hommes sur notre planète menacée. Vous gagneriez à observer les consignes du Président Paul Biya communiquées par le Premier Ministre Joseph Dion Ngute, ainsi que les conseils de l'OMS. Bon weekend !