Formation à distance en Afrique et Propriété Intellectuelle: ATTENTION! :: AFRICA

Actuellement que l’État du 237 (Cameroun) appelle à la formation à distance, l'erreur fatale à ne pas commettre c'est de prendre des images, des textes, des vidéos et autres en ligne sans sourcer. Les avocats numériques seront plus regardant et amplement actifs, à la moindre écorchure à la propriété intellectuelle, ce seront les amendes qui sont très élevées. Ne dites que vous êtes en Afrique et qu’on va vous tolérer. Donc, c’est fini ! Le plagiat se paye cash! C’est à dire toutes images, textes, vidéos, etc.… pris sur dans le réseau internet sans y apposer la source, coûteront très cher à l’État, au privé !

Bien vouloir contrôler amplement, grandement tout ce que vous allez publier pendant et après cette transition vers l’ère des télé-enseignement, télé+x

Étant donné que tous les apprenants n’ont pas assez au téléphone androïde, donc internet, il serait impératif que chaque Radio communautaire contribue en organisant des cours de : - Langues nationales [Fulfuldé, Ewondo, Ɓàsàá, Duálà, Ghɔmáláʼ, Muŋgaka, Ejagham, Mə̀dʉ̂mbɑ̀, Məŋkuŋ, Nda'nda', etc...] - Langues Étrangères [Anglais, Allemand, Français, Espanol, etc...] - Cultures nationales - Géographie - Histoire - etc... Si la Télévision communautaire est en marche, avec une camera + tableau + craies, les cours de: - Physique - Mathématiques - Science de la Vie et de la Terre (SVT) - Électrotechnique - etc...

Software à download (télécharger) 1) Préparatifs: a) Vérifier si le OS (Operating System = Système d'exploitation) de votre laptop/desktop est un 32 bit ou 64 bit avant tout download (télécharger, suivi de l'installation dans votre machine) b) Avoir accès à une machine en cas de besoin technique/difficulté d'un apprenant Ici, juste communiquer le username/password afin d'accèder à sa machine https://www.teamviewer.com/en-us/download/windows/? t=1584780184047 2) Montage des cours de base : ce qu'il faut pouvoir manipuler dans l'ordre:* - Image / Graphics - Video /Sound - Text - etc... Traitement d'images : Coupure d'images -> Irfanview (a)Software: https://www.irfanview.com/main_what_is_engl.htm (b)Tutorial: https://www.irfanview.com/screenshot.htm

Traitement d'images : Coloration des images -> GIMP (a)Software: https://www.gimp.org/downloads/ (b)Tutorial: https://www.gimp.org/tutorials/ Traitement d'images : Labellisation des images -> inkscape (a)Software: https://inkscape.org/release/0.92.4/windows/ (b)Tutorial: https://inkscape.org/learn/tutorials/ (c)Book : https://inkscape.org/learn/books/ Traitement de vidéo : Enregistrement de vidéo directement à partir de l'écran de laptop/desktop (Free Screen Video Recorder) (a)Software: [1] https://free-screen-video-recorder.en.uptodown.com/windows [2] https://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Screen-Video-Recorder.htm 3) Montage proprement dit d'un cours en intégrant (images/Graphics, video/sound, Text): -> LibreOffice (a)Software: https://www.libreoffice.org/download/download/4 ) Montage d'une fiche technique pour cours numériques? Dans le groupe des enseignant(e)s car le professionnalisme doit être promu!

Enfin, une liste exhaustive du matériel pour cours numériques: -> Vidéo projecteur -> Appareil photo -> Camera -> Laptops (si possible avec Ecran touch screen) -> Disques durs externes (Vidéo, Image, sound occupent beaucoup d'espace) -> Clés USB

PS : C’est juste une contribution, les autres peuvent apporter d’autres suggestions

Dipl. -Inf. SEULEU Lydie, Cɔ'sɑnə (Software Engineering)

Phone : 0049 176 244 311 48 (Deutschland / Bayern in Ausgangsbeschränkungen)