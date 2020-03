FRANCE :: Manu Dibango est mort des suites du Covid-19... :: FRANCE

"Chers parents, chers amis, chers fans, une voix s’élève au lointain… C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre 'Papy Groove', survenue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du Covid-19". C'est la famille du chanteur et saxophoniste qui annonce cette triste nouvelle par voie de communiqué ce, mardi 24 mars.

L'artiste est décédé à l'hôpital de Merlin en région parisienne

Le saxophoniste de 86 avait présenté des signes de Coronavirus, le 18 mars dernier. Dépisté positif, il avait alors été isolé à l'hôpital de Merlin, avant de de ranger son saxophone ce mardi.

De son vrai nom Emmanuel Ndjoke Dibango, il était âgé de 86 ans, et était issu d'une mère Douala, et d'un père Yabassi dans la région du Littoral Cameroun. Il fait dans le jazz et la musique classique.

Manu Dibango meurt dans le même hôpital français que son compatriote, l'artiste musicien Ntoumba Minka.

Fait Chevalier de la Légion d'honneur en 2010, Emmanuel N'Djoké Dibango, son nom de naissance, avait fêté en 2019 ses 60 ans de carrière . "Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible", indique la famille dans son communiqué. Nous y reviendrons.