CAMEROUN :: Le bal des charognards :: CAMEROON

Quel acharnement! Quel harcèlement! Quel encerclement! Depuis le début de cette année, le Cameroun doit se battre sur tous les fronts et contre plusieurs adversaires coriaces, voire des ennemis redoutables, afin de préserver sa souveraineté et son indépendance.

La fin du grand dialogue national en octobre 2019 et l’annonce du double scrutin du 9 février ont, semble-t-il, décuplé les ardeurs de ces adversaires décidés à couler le Cameroun par tous les moyens. D’où l’acharnement des combattants séparatistes sur le terrain contre les forces de défense et de sécurité! D’où le harcèlement de certaines chancelleries étrangères et surtout des organisations non gouvernementales vis-à-vis des pouvoirs publics en matière de respect de droits humains! D’où l’encerclement et les campagnes médiatiques savamment orchestrées et destinées à fragiliser et à ternir autant que faire se peut l’image du gouvernement et du Cameroun.

La guerre asymétrique est donc totale sur tous les terrains: sur le théâtre des opérations dans les localités du Nord-ouest et du Sud-ouest en proie aux exactions des séparatistes, sur le plan diplomatique et sur la scène médiatique nationale et internationale. Les adversaires ont beau user de toutes les ruses et stratagèmes pour terrasser le Cameroun, ils n’y parviennent pas. Les combattants séparatistes brutalisent les enfants, brûlent les écoles et les hôpitaux, arborent les tenues des éléments de l’armée régulière pour commettre leurs forfaits et tromper l’opinion publique.

Les nombreux satellites postés au-dessus du Cameroun ne voient rien et ne filment que les « dérives et les dérapages » attribués précipitamment et faussement à l’armée régulière. Sur la base de ces faits fabriqués à dessein pour nuire, pour déstabiliser et pour détruire le Cameroun, les ONG locales et internationales produisent et publient des rapports à charge relayés de manière complaisante par les médias nationaux et internationaux. La boucle est bouclée avec les pressions pseudo-amicales des chancelleries occidentales ou de leurs dirigeants.

Le Cameroun vit cette situation depuis bientôt cinq ans: de Boko Haram à l’Extreme-Nord à la crise dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, il s’agit de la même face d’une seule pièce.

Les charognards ont décidé d’organiser un bal endiablé au-dessus du berceau de nos ancêtres; ils s’y livrent à une sarabande macabre, se trémoussent au rythme d’une danse du scalp funeste. Comme on peut le constater l’ennemi a plusieurs cordes à son arc. Face à cette hydre aux multiples têtes le Cameroun se bat comme il peut. Parfois il donne l’impression de se dépêtrer au milieu des sables mouvants. Quoi qu’il en soit et quelles que soient les basses manœuvres ourdies contre lui le Cameroun reste debout. Personne n’aura son scalp. Le Cameroun tiendra bon jusqu’au bout puisqu’il se bat contre vents et marées pour une cause juste.