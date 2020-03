CAMEROUN :: LE FAUX PROCÈS CONTRE ÉQUINOXE TV :: CAMEROON

La fermeture des médias privés a toujours été le signe précurseur et la glissade vers l'instauration de regimes totalitaire dans le monde.

La société civile Critique camerounaise se trouve ainsi fortement interpellée au vu du caractère préoccupant de la situation

C'est pourquoi elle se trouve dans l'obligation de communiquer et d'eclairer afin d'éviter le retour du Cameroun aux années antidémocratiques et liberticides post indépendance.

Fermer administrativement un média dans une democratie est un acte grave.

C'est aussi l'occasion, en notre qualité de fidèle téléspectateur de la Chaîne Équinoxe TV de vérifier si les accusations véhiculées contre elle sont fondées.

Nous avons pris soin compte tenu, de l'importance du sujet, de recenser prealablement in globo, les principales accusations portées contre Équinoxe sur les réseaux sociaux.

1ère ACCUSATION : Équinoxe supporte les ambazoniens.

Je voudrais bien qu'on nous présente un seul passage sur Équinoxe où un journaliste, consultant d'Equinoxe ou même un invité d'une émission a dit qu'il soutient les ambazoniens.

Jamais, au grand jamais cela y a été dit.

2eme ACCUSATION :

Équinoxe ne parle pas des exactions ou ne condamne pas les exactions des groupes armées.

Comment peut-on dire de manière si grossière qu'Equinoxe ne parle jamais des exactions DES groupes armées ?

C'est bien sur Équinoxe que nous avons vu au cours de ses journaux télévisés, tout un reportage sur la mort de Florence Ayafor suivie de la visite du gouverneur du Nord-ouest à la famille de la défunte. Ses enfants furent même interrogés.

Les morts des policiers, gendarmes et soldats sont toujours relayés sur Équinoxe.

Sur le reproche fait à Équinoxe de ne pas condamner les exactions des forces ambazoniens, c'est aussi faux.

A plusieurs reprises, nous suivons le consultant Edmond Kamguia dire qu'Equinoxe condamne toutes les violences y compris celles des secessionistes.

Encore qu'il ne revient pas aux journalistes d'un média de condamner les agissements des individus en émettant des jugements.

Le rôle du journaliste n'a jamais été de donner ses positions sur des faits qu'il reporte.

Même dans des éditoriaux l'analyse du journaliste ne doit pas consister à un alignement avérée et tranchée , mais plus aux questionnements, soulèvement des problématiques, orientations ou solutionnements .

Bien évidemment sorti du média pour lequel il travaille, le journaliste peut avoir une opinion personnelle et donner son point de vue.

Mais rien ne l'y oblige professionnellement de se prononcer en faveur ou contre.

Jamais, même au moment des derniers attentats de Paris,on a vu la Chaîne de télévision Tf1 dire qu'elle condamnait les attentats pour démontrer sa solidarité ou sa désolidarité aux macabres événements.

Il se limitait à faire des reportages et à laisser exprimer les citoyens, les analystes, politiques sur leurs émotions .

La Chaîne de télévision Équinoxe permet tout simplement aux citoyens, au cours de ses émissions de débattre, de donner leurs points de vue sur des questions d'actualité .

Et c'est tout à fait normal.

Nous ne sommes pas dans l'ex-URSS ou en Chine où les débats sur les questions nationales étaient ou sont interdits;la seule voie à entendre étant celle des autorités.

3ème ACCUSATION:

Équinoxe ne parle jamais bien du Cameroun et ne montre que les mauvaises et tristes choses.

La ligne éditoriale d'Equinoxe est la proximité.

C'est d'abord et surtout une chaîne urbaine, avec des excursions dans la ruralité.

C'est donc de son droit de montrer ou reporter le quotidien des populations qu'elle cible.

Et ce quotidien c'est la pauvreté, la misère, la précarité, le manque d'infrastructures routières , des structures sociales à savoir écoles, hôpitaux...

N'étant pas une chaîne propagandiste, rien n'oblige Équinoxe de montrer les réalisations du régime au pouvoir.

Encore que c'est faux de dire qu'Equinixe ne montre jamais de bonnes réalisations.

On y voit régulièrement plusieurs reportages d'Equinoxe montrant des inaugurations comme dernièrement l'hôtel du comice à Ebolowa et bien avant un hôtel à Douala par le Premier Ministre, ou encore l'inauguration du pont sur le Wouri en présence de Yves Le Drian.

Le journal de 2o h fait aussi régulièrement des publi reportages sur les bonnes réalisations des camerounais.

4ème ACCUSATION: Équinoxe supporte le MRC

Jamais, on a entendu un journaliste d'Equinoxe vanter les mérites du MRC.

Équinoxe se limite à commenter les activités politiques de tous les partis politiques, y compris du Rdpc.

Il faut être de mauvaise foi pour le nier.

Cette fausse impression que la chaîne Équinoxe supporte le MRC vient simplement de ce que, cette chaîne a bien pu constater que si le MRC n'est pas invité à une émission de débat, l'audimat chute drastiquement.

D'ailleurs, toutes les chaînes qui n'invitent pas le MRC en font les frais.

Les camerounais apprécient la justesse et la qualité des communicants du MRC. Ce parti a réussi simplement à faire un bon casting avec des stars de débat comme Bibou Nissack, les Maitres Diewou, Sikati, Kengne et Ateba, Ekanga Mbatsogo, la jeune Nyeck et bien d'autres encore que je ne peux malheureusement pas tous citer ici. Qu'ils m'en excusent.

Leur force argumentative est plaisante et édifiante pour des millions de camerounais tandis qu'on note une faiblesse argumentative chez la majorité des communicants du Rdpc souvent explosés par ceux du MRC au cours des débats.

Même si on peut noter que quelques uns d'entre eux qui essaient de mouiller le maillot, mais sans reussir à convaincre les telespectateurs à l' exemple de Messanga Nyamding, Maîtres Pensy et Billigha, Charles Élie Zang, Madame Bell, Meka,Mboutou..

En outre, les passages des responsables du MRC à commencer par leur leader sont de grands moments d'écoute au Cameroun.

Plus de 30.000 vues en direct lors du dernier passage de Maurice Kamto. 15.000 vues pour Albert Nzongang, PENDA Ekoka, Michel Ndoky...

En réalité, Équinoxe comme chaque media cherche à fideluser son audimat. C'est de bonne guerre.

5ème ACCUSATION:

Équinoxe n'invite que les ressortissants de l'ouest.

Hier, j'ai suivi le Professeur Biloa soutenir avec force cette contreverité.

Élie Zang Zang, Maître Pensy, MESSANGA, Mboutou, Eloundou, Ateba, Mbatsogo, Mang, MEKA, Amvouna... réguliers dans ses émissions de débats sont-ils d ex l'ouest ?

6ème ACCUSATION Equinoxe veut la destruction du Cameroun.

En quoi ?

Personne ne vous dira exactement en quoi consiste cette volonté de détruire le Cameroun.

Juste des imaginations complotistes parce que cette chaîne laisse exprimer avec brio l'esprit critique camerounais qui réussit à dézinguer la bien pensante conformiste et embellissante voulue par les thuriferaires du régime

7ème ACCUSATION

Équinoxe relaie les fausses informations des Ong.

Les rapports des Ong ont toujours été des sources d'informations dans le journalisme en temps de guerre ou en matière de droits de l'homme.

Les médias du monde entier ont pour habitude de relayer les informations contenues dans les rapports des Ong.

Équinoxe n'a pas inventé le fil à couper du beurre.

Même ce rapport de Human Rights Watch querellé a fait l'objet des analyses et interview sur d'autres chaînes de télévision dont Al Jazeera, la chaîne française France 24....

Equinoxe a juste reporté les informations y contenues comme elle l'a fait pour ce qui était d'amnesty international lors de la guère contre Boko Haram, du Redhac de Maximilienne Ngo Mbe relativement aux violations de droits de l'homme à travers le pays...

Équinoxe relaie et reporté aussi les déclarations et communications du gouvernement comme en date celles des Ministres de la défense et de la communication sur les événements de NGARBUH, Bankin, Galim.

Équinoxe n'a aussi fait que soumettre le rapport de Human Right Watch au débat d'experts pour jauger la véracité des faits évoqués.

Jamais Équinoxe n'a dit qu'il confirmait ce qui était écrit dans ce rapport.

Plus Equinoxe est allé sur le terrain.

Les telespectateurs ont suivi l' interview de l'évêque de Kumbo et la visite du préfet du Donga Mantum aux victimes à Ngarbuh grâce à Équinoxe.

8ème ACCUSATION

- Équinoxe est contre l'armée, parce que dans aucun pays au monde, les medias du pays ne critiquent l'armée en guerre.

Jamais, au grand jamais Équinoxe ne s'est attaqué à notre armée.

Les intervenants sur la Chaîne Équinoxe ont dénoncé certains dérapages et agissements de certains éléments de nos forces de défense et c'est tout à fait normal.

Même dans les pays occidentaux, les exactions ou bavures militaires sont dénoncées dans la presse et ne sont jamais considérées comme des critiques contre l'armée.

C'est bien la presse française qui a dénoncé les viols de jeunes filles par l'armée française en Centrafrique ou encore du pillage de la Banque centrale à Bouake en Côte d'Ivoire en 2011 par les soldats de l'armée française.

Les exactions de soldats américains en Irak et à Guatanamo ont été révélées par la presse sans que cela puisse être interpreté comme une decredibilisation de l'armée.

En réalité, ce n'est pas la présence de l'armée en tant qu'institution republicaine dans le Noso qui fait l'objet de débat, mais plutôt l'option ou la stratégie adaptée par le gouvernement pour régler la crise et mettre fin à la guerre sans le Noso.

Les camerounais sur Équinoxe demandent dans leur large majorité au gouvernement de procéder à des négociations directes, soit par une médiation internationale entre les leaders anglophones secessionistes dont l'équipe Ayuck Tabe.

Or cette option, si elle était adopté mettra mal ces autorités qui ont toujours clamé que l'option mitaire était la solution.

Il est en outre constant que des débats sur les options de guerre ou de négociations ont toujours fait l'objet des débats dans l'opinion dans d'autres pays.

En France, lors de la guerre en Lybie, il y a eu de vifs débats entre analystes, politiques, citoyens dans les médias sur l'opportunité d'une guerre en Lybie.

D'autres étaient contre, d'autres pour.

Et personne n'a été considérée de patriote ou d'antipatriote au gré de ses positions en pour ou contre.

Dire que le gouvernement ne doit pas opter pour la guerre, mais de négocier avec les ambazoniens pour éviter davantage de morts tant de la part des ambazoniens, civils que de nos militaires et policiers n'a rien d'antipatriote, de contre l'armée ou le Cameroun.

C'est une opinion, un angle d'approche.

Lors de la guerre américaine au Vietnam, il y a eu des citoyens américains dits pacifistes qui défilaient contre la guerre.

Ce qui ne voulait pas dire qu'ils étaient contre leur armée.

La décision d'envoyer les militaires dans un champ d'opérations est de nature politique et peut faire l'objet de critique politique.

Le dire n'est pas s'attaquer à l'armée.

Aussi, cet argument qui consiste à dire qu'on ne discute pas avec les secessionistes armées n'est pas prouvé.

La France a discuté avec la branche politique des indépendantistes corse dont la branche armée corse est Fronte de liberazione nationale corsu.

Le Sénégal avec les indépendantistes armées de Casamance.

Le Maroc avec ceux du front polissario,

L'Angola est toujours en négociations avec les forces indépendantistes armées du Cabinda...

Au demeurant Équinoxe est victime de son succès.

Les camerounais y trouvent un véritable exutoire pour libérer leur liberté d'expression et cela déplaît forcément à ceux qui veulent maintenir la pensée politique convergente qui consiste à dire que tout est beau et bien, voire exceptionnel.

Pourtant la grave erreur serait de fermer Équinoxe,car ouvrirait une autre vanne d'expression des libertés étouffées que personne ne pourra p'us maîtriser.

Car aucun pays au monde n'a jamais réussi à enfermer la pensée et l'expression des hommes.

Même la Chine si fermée, fait dorénavant face à l'expression populaire à Hong-Kong.

Équinoxe n'est coupable de rien.

S'il l'est, que la justice régulatrice ou celle judiciaire soit saisie.

La censure administrative n'existe plus au Cameroun.