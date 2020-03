Le premier magistrat de la ville de Makénéné, dans département du Mbam-et-Inoubou, région du centre du Cameroun, Nazaire Brolin Njatou Ngadep, élu en session de plein droit en février dernier, annonce ce 8 mars 2020, comment il mettra en musique, sa vision de la municipalité dont il est le chef d’orchestre.

Le maire, Nazaire Brolin Njatou Ngadep s’engage à donner un coup de jeune à la vieille cité. Il garde la tête sur les épaules. Ses communications rassurent. « Le contenu de la nouvelle ville de Makénéné est simple. Il s’agit de lui donner un nouveau visage, une chance qu’elle se développe avec les atouts dont elle dispose », explique-t-il, le 8 mars, lors d’une réunion à sa résidence avec les responsables de sa formation politique (Rdpc), des membres de l’exécutif et les chefs traditionnels.

L’édile pense d’abord à la conception et ensuite à l’implémentation d’un profil urbain, à l’aménagement des espaces de détente, à l’amélioration des établissements hôteliers devant accueillir des touristes. Le maire est surtout conscient de ce que les commodités de base, l’eau et l’électricité, sont servies aux populations dans la cuillerée à café. Face à cette situation, il annonce avoir déjà la solution. L’allusion est faite aux marges de manœuvres en relation avec la décentralisation, intégrant l’intercommunalité - le partenariat Sud-sud ou Nord-sud- le jumelage avec d’autres communes de l’Occident et de l’Afrique. Là, le maire rassure que le carnet d’adresse en la matière est fourni. « Je suis là pour que Makénéné prenne son envol », envisage-t-il.

« C’est un jeune loup aux dents longues », confirme le premier adjoint du maire, Jules Amos Ngagni. L’énergie déjà déployée par l’édile, met les uns et les autres aux pas. Les populations de la commune de Makénéné n’ont d’yeux que pour lui. Elles promettent l’accompagner contre vents et marées. Les sceptiques, aussi nombreux, gardent un œil sur lui. Ils disent le juger sur les faits d’armes que sur les paroles. Abritant plus de 15 communautés venues de différentes régions du Cameroun, l’on dit ici que la ville est un panier de crabes. Dans cet environnement, le maire a déjà sa formule sur la communication devant lisser le repli identitaire, source du phénomène de tribalisme qui y a fait son lit. Selon lui, le fait que Makénéné soit une ville cosmopolite, est un atout. Il compte favoriser un brassage de culture pour en faire une force. Cette force portée par les hommes (main d’œuvre laborieuse disponible), ajoutée aux ressources naturelles telles ses 27 000 hectares de forêt communale, sa carrière de pierre à ciel ouvert, non sans mentionner que le nom de baptême de Makénéné est « grenier du Mbam-et- Inoubou »

Les premiers pas

Son baptême de feu est fêté le 8 mars 2020. C’est au cours de la célébration de la 35ème édition de la Journée internationale de la femme (Jif). Son costume tailleur un bouton, de couleur grise, lui colle au corps tels les gants aux doigts. Il porte une chaussure noire, une cravate bleu-Mitterrand. Debout, marchant aux pas de lion, les youyous des femmes l’accompagnent. Les populations respirent son parfum aux senteurs de raisin. « Quelle éloquence » ! S’exclame une dame gardant le sourire aux lèvres et l’admirant telle une vedette de musique. Nazaire Brolin Njatou Ngadep s’adresse pour la première fois devant sa population. L’auditoire accroché à ses lèvres, le scande après chaque fin de phrase. La deuxième adjointe, Esther Fungang se réjouit de ce que le maire ait négocié comme il se doit, leurs entrées à la mairie.

La machine tourne depuis le 7 mars, date à laquelle le maire célèbre son tout premier mariage. A la veille, il prête serment avec ses adjoints au Tribunal de Bafia, Chef-lieu du département du Mbam-et-Inoubou. Attendant ses attributs de maire dont son échappe vert-rouge-jaune et l’installation officielle programmée dans les prochains jours, le maire sait déjà où il va. La clé de la ville est entre ses mains. Il la garde comme la prunelle de ses yeux. La passation technique tenue le 21 février passé à l’hôtel de ville, lui permet de faire l’évaluation aussi bien en équipements qu’en personnel communal.

C’est un premier magistrat connu en terrain connu. Promoteur immobilier et expert en évaluation immobilière, chef d’entreprises, clerc de Notaire, Nazaire Brolin Njatou Ngadep cristallise toutes les attentions. Sa vision sociale est axée sur le savant mélange intergénérationnel : les jeunes tenant la main au vieux et les vieux montrant le chemin aux jeunes. Chef de famille, marié et père de 7 enfants, le maire déclare avoir déjà un cadeau à la jeunesse qui lui fait confiance. Personne ne l’avait vu là. Dans les faits, il est là. Les populations s’accordent à faire leurs, la maxime « aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années ».