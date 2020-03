CAMEROUN :: Paul Biya siffle la fin de la recréation dans la commune de Sangmélima. :: CAMEROON

Le Directeur du cabinet civil de la présidence a-t-il été désavoué ? Le feuilleton à rebondissements de l’exécutif communal de la mairie de Sangmélima dans la région du sud, département du dja et Lobo a atteint son épilogue. Avec l’intervention du président national du parti, Paul Biya. Déjà, à la base du parti, les militants exigent des comptes.

Bien sûr, il s’agit de la région d’origine du président de la République et président national du parti. On comprend des lors les enjeux de positionnement des élites de la région autour de l’élection du maire de Sangmélima. C’est le quotidien Le Messager qui a trouvé les mots justes d’un tableau sombre sur « Les flagorneurs, affairistes, courtisans et détenteurs de comptoirs ou s’opère la vente des postes électifs : députés, conseillers municipaux et maires » Et pourtant et dans la commune de Sangmélima singulièrement ou tous les conseillers sont de Rdpc, parti au pouvoir, on n’avait qu’à appliquer les textes du parti dans l’élection du maire de la ville. La session de plein droit au cours de laquelle on a procédé à la désignation du nouvel exécutif communal de la ville de Sangmélima a eu lieu le 25 février.

S’en sont suivis une série de communiqués venus jeté le trouble dans l’installation du nouveau maire de la ville du président. Une lettre de secrétaire général du comité central du parti portant désignation d’un mandataire et d’un chargé de mission pour l’élection de l’exécutif municipal de Sangmélima. Edouard Akame Mfoumou et Mekongo Thomas Louis. Trois jours après la session de plein droit. Pour le quotidien Le Messager, cette note du secrétaire du comité central est venue « jeter le désarroi, envenimer la situation et accentuer la grogne des populations qui croyaient que les jeux étaient déjà faits » Pire encore, cette note du gouverneur de la région du sud venue mettre de l’huile au feu sur une situation déjà explosive. Il a demandé au préfet du Dja et Lobo de « bien vouloir sursoir à la cérémonie de passation de service technique entre les maires sortant et entrant jusqu’à nouvel ordre, urgence te importance signalée, priorité absolue »

Le Messager indique que « le messager du gouverneur adressé au préfet du Dja et lobo est allé directement échouer sur la table du directeur du cabinet civil à la présidence de la République » On connait par ailleurs la présence envahissante du Directeur du Cabinet Civil de la présidence notamment dans le processus de sélection des candidats du RDPC aux élections municipales et législatives dans le Dja et Lobo. Le journal écrit que « Apres le bouclage des travaux de la commission régionale du sud conduite par l’ancien ministre Joseph Owona, des tripatouillages et des trafics d’influence sont perceptibles, Certains noms vomis par la population à la base sont réinjecté » Sur le banc des accusés, le Directeur du Cabinet civil est pointé du doigt.

Heureusement que finalement, la passation de service technique entre les maires sortants et entrants aura lieu mardi 3 Mars 2020 comme l’indique le communiqué radio du préfet David koulbout Aman. Le maire Bekono Jean Faustin et ses adjoints seront installés…Sous très hautes instructions de la très haute hiérarchie.