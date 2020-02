CAMEROUN :: Commune de Banka: Joseph Nguessieuk entre effectivement en fonction :: CAMEROON

La cérémonie de passation technique de service était présidée par le préfet du département du Haut-nkam, région de l'Ouest- Cameroun, le jeudi 27 février 2020, au cabinet du maire de la localité.

Appelé à intervenir quelques minutes après la signature des différents procès-verbaux liés à sa prise de fonction comme maire de la commune de Banka, le jeudi 27 février 2020, Joseph Clovis Nguessieuk, 35 ans environ et rempli d’émotion, s’est voulu moins bavard. « Très chers conseillers municipaux, monsieur le maire sortant de la commune de Banka, c’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole cet après-midi pour la passation de service entre le maire sortant et le maire entrant…Je voudrais remercier monsieur le préfet d’avoir accepté de nous accompagner. Je remercie le maire sortant pour tout le travail qu’il a abattu durant son passage à la mairie de Banka. Nous lui souhaitons un bon repos…. Nous rassurons tous les conseillers ici présents que nous allons nous mettre au travail pour relever le challenge qui nous attend dans les prochains jours », déclare-t-il.

L’encadrement du préfet Luc Ndongo

Une manière pour lui d’anticiper sur les recommandations formulées à son endroit quelques minutes après par Luc Ndongo, préfet du département du Haut-Nkam. Une autorité administrative qui résume ses prescriptions en ces termes : «Au moment où un nouvel exécutif communal prend les règnes de cette commune…Pour nous, l’important n’est pas de regardé les défaillances éventuelles du conseil précédent. Aucune œuvre humaine n’est parfaite. Prenez cette commune en toute confiance. N’ayez crainte. Concentrez-vous sur le défi que vous avez a relevé. Il y a beaucoup de chose qui doivent être faites. » Les circonstances ont voulu, poursuit-il, que le maire Djeuga passe le témoin à son jeune frère, le maire Nguessieuk qui est là, avec toute son équipe. « Banka est une commune vitrine. Ses populations ont des attentes. Ses routes sont enclavés, la filiale café est sinistrée, l’exode rural y règne, le déficit en personnel dans les hôpitaux et en enseignants est criard », relève le préfet Luc Ndongo. Il promet son encadrement au nouveau maire, notamment en matière de lutte contre l’incivisme fiscal.

Le tour du propriétaire

Après les formalités d’usage, le nouveau maire de la commune de Banka accompagnés de ses deux adjoints (Alphonse Wessilessié et Ebenezer Epanda) a fait le tour du propriétaire.

La visite du parc des engins roulants et la séance de concertation avec ses principaux collaborateurs (madame le secrétaire général et le receveur municipal) a meublé les premières heures de travail de Joseph Nguéssieuk comme maire de la commune de Banka. Blandine Changa, Fabrice Siani, Hilaire Touko, Arnold Tchokotcheu, Derrick Abolo, Sophie Monkam, Happi Kamerun, Patrice Kanko, Augustin Youmbi, Sorelle Kamga et Colette Ngounou sont des conseillers qui ont tenu à assister à cette séance de passation de service entre le maire sortant et le maire entrant de la commune de Banka. Des candidats non déclarés élus de liste du Mouvement Citoyen National Camerounais(Mcnc), parti majoritaire au sein du conseil municipal de Banka avec 19 conseillers sur 25 suite à l’élection municipale du 09 février passé, à l’instar de Maxime Tchawé et M.Pangop étaient également de la partie.

En rappel, investi comme tête de liste par le Mcnc de l’honorable Jean Monthé, Joseph Nguessieuk a été élu maire de la commune de Banka en date du 18 février dernier en battant Françoise Puené dit mamy Nyanga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) avec un score de 21 voix contre 02. Dès son élection, il a placé son mandat sous le signe des innovations, du rassemblement de tous sans distinction de formation politique ou de classe sociale, et de la cohésion sociale.

Ainsi, au-delà de l’engagement des travaux pour impacter la vie des populations de la commune de Banka dans les prochains jours, Joseph Nguéssieuk entend soustrait un caillou de sa chaussure : le lourd endettement de la commune de Banka chiffré à plus de 100 millions de francs Cfa.