CAMEROUN :: Spectacles de Décadence à Yaoundé :: CAMEROON

Quand la décadence prend la forme d'une banalité face au satanisme belligérant du régime de Yaoundé, avec des conséquences minimes pour ses auteurs zombifiés et la violence destructrice de leur ordre néocolonial versant le sang comme un emblème de leur puissance libidineuse et toxique qui installe un état d’exception permanent, qui restreint les libertés individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme, transposant ainsi l’état de guerre au sein d’un état dit civil et démocratique.

Le plus grand crime commis, comme on peut à priori le penser, n'est pas la jouissance satanique du mal, mais l'anhédonie: l'expérience de désengagement total des Camerounais ordinaires du monde qui les entoure et totalement incertains de la nature du réel lui-même, un sous-produit de la brutalité et de la décadence institutionnelles, de la stagnation économique, de l’épuisement l'intellectuel et culturel à travers le règne du simulacre inauguré par un régime trompeur où la réalité a complètement disparu sous le poids lourd de la propagande et du spectacle insoutenable, créant une hyper-réalité où les échanges symboliques et l'histoire s'effondrent sous la pesanteur de la violence excessive.

Dans cette confusion, le monde est devenu opaque et résistant à toutes sortes de sens, bloqué qu’il est par un régime sournois tentant constamment de justifier sa boucherie humaine sous l'hypothèse que son intervention dans les régions anglophones du Cameroun n'est qu'une opération de « loi et d’ordre ».

Le CL2P, en revanche, est un amortisseur des tensions sociales, qui explose ces normes discursives oppressives pour rétablir une forme d'historicité où la réalité et les opportunités d'échanges symboliques réciproques, puis des analyses sociologiques peuvent avoir lieu; et une eschatologie fondée sur le droit de la nécessité où aucun être humain ne sera soumis à des formes extrêmes de privation, de torture et de génocide.

Aussi, se taire sur un génocide, s'installer dans un déni partisan ou tribal, sont des gangrènes qui finissent par faire de vous un complice peut-être pas actif, mais assurément passif.

Alors sortez de la banalisation du massacre de vos compatriotes anglophones et dénoncez-le. Loin d'être un "acte subversif ou d’opposant", c'est simplement une réaction humaine.

Nous appelons vivement à une enquête internationale sur le génocide encours dans les deux régions anglophones du Cameroun!

Parce qu’il ne faut pas banaliser les crimes de masse commis par la dictature au Cameroun anglophone...

Il règne en effet comme une bien triste répétition de l'histoire dans ce pays, avec cette impression diffuse mais tenace d'un autre génocide commis sous nos yeux par les mêmes camerounais sur d'autres camerounais, parce qu'ils sont ou seraient "anglophones" cette fois-ci...

Tout ceci dans une certaine indifférence générale. Comme exactement les précédentes fois sur ce même continent.

Plus, jamais ça!

Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

