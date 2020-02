AUCUN RÉSISTANT CAMEROUNAIS N’EST ACTUELLEMENT RAPATRIÉ EN ALLEMAGNE :: GERMANY

Une rumeur folle digne d’un pays où se sont les illettrés qui parlent circule sur Facebook au sujet du rapatriement de camerounais résistants en Allemagne.

Il s’agit simplement d’une manipulation. Ce qui est vrai c’est que compte tenu de l’insécurité, de la percée de l’extrême droite et des considérations politiques le gouvernement allemand a entrepris un vaste programme de reconduction d’etrangers en situation illégale. Il ne s’agit donc pas que des camerounais mais de tous les immigrés. Rappellons que la première communauté d’immigrés en Allemagne ce sont les turques.

Secundo aucun membre de la la résistance nationale n’est pour l’instant impliqué dans ces arrestations. Rappellons à toutes fins utiles que la résistance en Allemagne est l’une des plus intellectuelle avec des ingénieurs, universitaires, des entrepreneurs et autres. Et même, vu leur engagement politique ils n’ont rien à craindre.

La psychologie des Sardinards m’a toujours impressionné. Ils sont les premiers à inventer leurs mensonges et à croire en cela plus que ceux qu’ils veulent convaincre.

Des gens tres bizarres.