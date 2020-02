CAMEROUN :: Le Mouvement All must GO dénonce des manipulations massives aux élections municipales,législatives :: CAMEROON

L’archevêque Desmond TUTU précisait ceci: « Si tu es neutre en situation d’injustice, c’est que tu as choisi le camp de l’oppresseur. »

Une fois encore les élections législatives et municipales, comme les élections présidentielles, ont fait l’objet de manipulations et de tricheries avérées pour assurer la victoire du RDPC et du gouvernement.

Faisant fi de la réalité des images et des témoignages multiples qui inondent les réseaux sociaux, le pouvoir en place et ses représentants, élus comme fonctionnaires, font la promotion d’une large participation et de résultats mirobolants pour le RDPC.

Tout cela est faux, tout le prouve et les mensonges proférés comme méthode politique ne peuvent pas tromper le peuple.

Et pourtant, rien ne se passe. Pas de révolte ouverte voire pas de contestation des résultats.



C'est cela qui est le plus choquant, cette résignation qui atteint notre peuple et que cultive le pouvoir.

Que faut-il pour réveiller les camerounaises et les camerounais. Que faut-il pour réveiller la communauté internationale qui proteste du bout des lèvres ?

Délégué Général

Dalami Mahaman