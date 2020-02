CAMEROUN – MUNICIPALES 2020: MESSAGE DE REMERCIEMENT DU PRESIDENT JEAN BLAISE GWET :: CAMEROON

Le MPCC et son Chef, l'Homme d'Affaires et Président Jean-Blaise GWET, remercient toutes les personnes ayant, ou non participées à son envol au cours de cette élection municipale 2020 qui attribue au MPCC et son Président son passeport pour la Présidentielle 2025.

En effet, ayant présenté une liste de 25 Conseillers municipaux dans la seule ville de Bot Makak, l’Homme d’Affaires Jean-Baise GWET aussi connu sous son nom d’affaires " LUCKYGWET ", Président du MPCC, s’arroge une place de choix pour concourir au poste de Magistrat Suprême à la prochaine élection présidentielle de 2025.

Les résultats de cette élection viendront-ils consulter le chant qui annonce que "le MPCC a déjà décollé" ?

En tout cas, par la bouche de son Président, c’est déjà gagné car, il suffit d’avoir fait élire au moins un conseiller, ou une conseillère municipal(e) – selon ELECAM – pour garantir la candidature prochaine du Président Jean-Blaise GWET à ladite Présidentielle de 2025.

Mais LUCKYGWET ne s’arrête pas seulement à un(e) conseiller(e), il a fait élire modestement, quatre (4) Conseillers Municipaux ce qui n’est pas négligeable.

A cœur ouvert et en véritable grand démocrate, le Président du MPCC Jean Blaise GWET, remercie et salue par cette même occasion le courage de ses adversaires qui, comme lui, ont aussi présenté des candidats adverses.

Le Président Jean-Blaise GWET, fort de grand cœur, a insisté pour saluer personnellement le courage, la détermination et la confiance dont ses Conseiller(e)s municipaux ont démontré à son endroit. Pour les citer, le Président Jean-Blaise GWET remercie la tête de liste Monsieur NLEND TARSICIUS et toute son équipe du travail abattu et le sens du devoir qu’ils vouent à la population de la ville de BOT MAKAK.

Très Cordialement

Jean Blaise GWET

Président National du MPCC

jbgwet@yahoo.fr