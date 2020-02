CAMEROUN :: Législatives et municipales 2020 : Mpepee Alphonse Bibehe mobilise les jeunes de la ville d'Edéa. :: CAMEROON

Il est le président de la commission communale de campagne du RDPC pour la circonscription électorale d'Edéa 1er. C'est le principal vivier électoral en Sanaga-Maritime car il représente près de 70% de l'électorat. Fin stratège politique, le comité central du parti de la flamme l'a désigné à Edéa 1er qui, en 201, était tombé entre les mains de l'opposition.

Fort des enjeux que convoquent ce scrutin législatif et municipal de dimanche prochain, le président de la commission communale de campagne Mpepee Alphonse Bibehe a entrepris depuis deux jours à redynamiser ses troupes. Il a d'abord convié à la Maison du parti d'Edéa tous les présidents des secteurs pour une réunion d’évaluation après une semaine de campagne. Ces derniers ont tour à tour présenté les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. Mais selon eux, il n'y a rien de grave. Le RDPC va gagner sans coup férir.

Jeunes récalcitrants de la ville

Le 03 février 2020, toujours à la Maison du parti d'Edéa, le Président de la Commission communale de campagne a convié tous les présidents des sous-sections de la ville d’Edéa et chaque président avait l'obligation de faire venir une cinquantaine de jeunes récalcitrants de sa sous-section, notamment ceux qui chantent les louanges pour Cabral. Ces jeunes ont répondu à l'appel de Mpepee Alphonse Bibehe.

Dans une Maison du parti archicomble, pleine à craquer, Ils ont tour à tour présenté leurs doléances qui tournent autour de la pauvreté et du manque d'emploi. Comme dans une réponse du berger à la bergère, le Président de la Commission communale de campagne leur a demandé de voter utile et de ne pas suivre les aventuriers. Pour lui, le seul parti crédible au Cameroun à même de leur assurer un avenir meilleur est le RDPC. Mpepee Alphonse Bibehe les a exhortés à voter massivement les listes RDPC aux législatives et aux municipales.

Dans la foulée il a annoncé la création d’une nouvelle usine à Edéa ; laquelle leur permettra de trouver de l'emploi car les jeunes de la ville d'Edéa seront prioritaires dans les recrutements. Ces jeunes ont réagi par des applaudissements et le bonheur était visible dans les visages car ils croient dur comme fer que Mpepee Alphonse Bibehe sait de quoi il parle. Ces jeunes se souviennent de la Brasserie SIACK ISENBERG comme si c'était hier. Ils savent donc qu’il a déjà fait ses preuves dans le secteur industriel camerounais. C'est sur ces entrefaites qu'il leur a demandé de présenter leurs cartes d'électeurs. Ces jeunes ne se sont pas fait prier pour montrer chacun, sa carte d'électeur. Ils ont promis un vote massif des listes du RDPC dimanche prochain.

Il faut dire que la stratégie du président de la commission communale de campagne d'Edéa 1er est tout à fait spéciale. Il évite les sentiers battus. Il ne s'appuie guère sur un électorat RDPC d’ores et déjà acquis. Il va chercher les voix dans l'opposition comme c'est le cas pour ces jeunes cabralistes. C’est dans ce sens qu'un grand Meeting à Lom Edéa est annoncé. Tout le monde sait que c’est un bastion de l'opposition.