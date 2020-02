CAMEROUN :: Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya déchaînée :: CAMEROON

Et revoici l’hon. Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya. Cette fois-ci, sur le plateau de Canal 2 International. Presque incollable face au « Grand jury ». Elle est même dotée de l’omniscience. Elle répond à une question avant qu’elle ne soit posée. Mais comme les journalistes aiment les problèmes, ils lâchent le mot qui fâche : « bilan ». Heureusement que l’honorable n’est pas n’importe quelle élue de la nation. Surtout pas celle qui viendra réciter tout ce qu’elle a fait pour ses populations. Elle a un cabinet parlementaire.

Alors, rendez-vous à son secrétariat parlementaire à Foumban, si on veut tout savoir sur ce qu’elle a fait. Petite précision, elle est allée audelà des huit millions alloués pour les microprojets parlementaires. Mais il paraît qu’on avait seulement envoyé les journalistes là ! A peine ils finissent de demander le bilan de la députée, ils tombent sur celui du maire de Foumban. Bon, c’est vrai que Mme Ndam Njoya a dit qu’elle était porte-parole du parti.

Elle a même dit que la présence du maire se voit à travers elle. Mais à force d’insister, l’honorable est sortie de ses gongs. Elle a même soulevé le dépliant qui présente le programme politique du parti. Vous croyez que c’est facile ? Le journaliste a dû se rappeler qu’en posture debout, avec un objet à la main, son invitée était capable de tout…

Même la fenêtre ouverte aux électeurs de Foumban, au cours de l’émission, était un genre. Eux-aussi demandaient le bilan. Non sans souligner que Mme Ndam Njoya est tête de liste aux législatives et candidate aux municipales. C’est le parti qui l’a investie. Désormais, on ne pourra plus dire qu’elle interdit la construction de bâtiments à Foumban, alors qu’elle n’est même pas conseillère municipale. Parce que la porte-parole de l’UDC dit que la victoire de son parti est assurée. Elle a même chanté en Bamoun sur le plateau. « Si vous voulez mourrez, C’est Ndam Njoya qui est le maire de Foumban ».

En fredonnant cette « chanson de la victoire », l’hon. Patricia Ndam Njoya avait pu retrouver son calme. En attendant le soir du 9