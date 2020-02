CAMEROUN :: Législatives et municipales 2020:Le Mbam-et-Inoubou réitère son soutien à Paul BIYA :: CAMEROON

Placée sous la conduite du camarade René Emmanuel SADI, la caravane du RDPC dans la région du Centre a poursuivi ce dimanche, 02 février, sa tournée d’étape dans la localité de Bokito en Mbam-et-Inoubou où le président de la Commission départementale de la campagne électorale du RDPC, le Dr James ONOBIONO, s’est investi sans compter pour l’organisation réussie du méga meeting auquel ont pris part l’élite politico-administrative du département, aux côtés de nombreux militants et sympathisants du parti au pouvoir.

Une forte mobilisation qui est le témoignage de l’expression de l’attachement du peuple mbamois au RDPC en même temps que le témoignage de l’expression de son soutien total et constant au Président de la République, SE. Paul BIYA, Président National du RDPC, Chef de l’Etat.

Ce soutien qui ne s’est jamais démenti est le reflet d’une culture propre aux Mbamois, une culture de la loyauté, une culture de la fidélité, une culture de la droiture, autant de valeurs qui constituent le socle du contrat de confiance scellé et consolidé au fil du temps entre les Mbamois et le Président BIYA depuis son accession à la Magistrature Suprême. C’est un choix de cœur justifié par les grandes qualités de l’homme, de cet homme hors du commun, qui a séduit tous les Camerounais. Mais c’est aussi et surtout un choix de raison, car les Mbamois ont très tôt adhéré à la politique du Renouveau national fondée sur les idéaux de paix et d’unité nationales si nécessaires à la stabilité et au développement du Cameroun.

Au cours des différentes prises de parole, l’on a ressenti que les Mbamois et les Mbamoises sont particulièrement conscients aussi bien des enjeux du moment que des défis majeurs notamment lancés dans le cadre des ces élections locales dont l’accélération du processus de décentralisation en cours et le défis sécuritaires que l’on sait. Raison pour laquelle le Mbam-et-Inoubou entend rester aux côtés, avec et derrière le Président Paul BIYA. Il entend le rester par un vote massif et sans appel pour la mise en œuvre des opportunités de ce septennat, pour la consolidation de la paix sur toute l’étendue du territoire et en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Mais pour y parvenir, il faut que le Président Paul BIYA ait des coudées franches, il faut lui donner les moyens de sa politique. Et pour ce faire, il faut que son parti, le RDPC, retrouve sa place majoritaire à l’Assemblée Nationale. Et c’est le sens réel de cette campagne ; c’est le sens et l’importance de l’appel que le Dr James ONOBIONO a déjà lancé depuis le 25 janvier 2020 aux militants, sympathisants et populations du Mbam-et-Inoubou lors des meetings organisés à cette occasion, à savoir rafler la totalité des 03 sièges à l’Assemblée Nationale et des 9 municipalités que compte cette circonscription administrative dans son ensemble.

Un appel qu’à son tour, le ministre de la Communication est venu réitérer au cours de sa tournée d’étape à Bokito afin que le 9 février 2020, les Mbamois et Mbamoises aillent tous aux urnes pour plébisciter les listes du RDPC aux élections législatives et municipales.