Cameroun-Collège Chevreul: Lancement de la semaine des anciens chevreulois demain à Douala :: CAMEROON

Sous le signe de l´amour, la reconnaissance et la solidarité, la 2ème édition de la semaine des anciens du collège chevreul de Douala s´ouvre vendredi 31 janvier 2020 dans l´enceinte dudit établissement secondaire de la capitale économique du Cameroun.

Ainsi, à l´initiative de la très jeune et dynamique Amicale des Anciens chevreulois ,ADAC, les anciens issus de toutes les promotions vont se mobiliser du 31 janvier au 07 février 2020 à travers plusieurs activités dans le but de nouer et de renforcer les liens de camaraderie, de fraternité et de solidarité entre eux. "Ce qui est une preuve de reconnaissance et d´attachement envers cet établissement catholique pour tout ce qu´il a fait pour nous et pour les valeurs de société qu´il nous a inculquées", indique monsieur Cedric Payo,le président de l´amicale.

L`ADAC n´a pas fait dans la dentelle pour cette seconde édition au regard du programme proposé au public, précisément aux chevreulois eux-mêmes, aux invités et partenaires, à leurs cadets encore sur les bancs et au personnel de l´établissement. Outre les activités sportives( football et handball), la foire gastronomique et commerciale, le concours des génies et la soirée culturelle couplée avec l´élection de Miss chevreuil, c´est la journée "retour dans les classes par les anciens" qui suscite vraiment plus de commentaires dans les réseaux sociaux et d´engouement auprès de ces anciens. En effet, nombre d´entre eux ont hâte de revoir leurs anciennes salles de classe, et même de reconnaitre leurs bancs, si possible.



L´Amicale des anciens Chevreulois est une jeune association âgée seulement de quatre ans et qui compte moins d´une vingtaine de membres bénévoles, des étudiants pour la plupart qui ne comptent que sur leur volonté personnelle, mais aussi et surtout sur la générosité de certains mécènes, peu nombreux certes, mais très utiles à la réalisation de leurs projets.

Comment ne pas soutenir une telle initiative au moment où l´actualité brûlante au sein des établissements scolaires du Cameroun n´est pas très reluisante? Aussi en appelle-t-elle à plus d´aide et de soutien afin d´œuvrer au développement de leur ancien collège et à la préparation de la 4e édition de la fête des lauréats qui aura lieu en août 2020 prochain. L´ADC, vous interpelle.

Contacts / Infoline

Tel.:+237 699 326 068

Tel.: +237 695198 442

Tel.: +237 652 394 154